

Diyarbakır Valiliği, Bismil ilçesinde PKK'lıların bir kamu bankasına ait para nakil aracından 110 bin lira gasp ettiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:



"Bismil ilçesinde 06.10.2015 günü bölücü terör örgütü mensuplarınca bir kamu bankasına ait zırhlı para nakil aracı ile araç içerisinde yer alan 110.000 TL para, bir adet 9 mm tabanca ve bir adet MP5 marka makinalı tabanca gasp edilmiştir. Yine bölücü terör örgütü mensuplarınca vatandaşlara ait araçlar gasp edilmiş, Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde ulaşımın engellenmesi amaçlanmıştır” denildi.