BİSMİL'DE PKK'LILAR BANKA ARACINDAN 110 BİN LİRA GASP ETTİ
Diyarbakır Valiliği, Bismil ilçesinde PKK'lıların bir kamu bankasına ait para nakil aracından 110 bin lira gasp ettiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:
"Bismil ilçesinde 06.10.2015 günü bölücü terör örgütü mensuplarınca bir kamu bankasına ait zırhlı para nakil aracı ile araç içerisinde yer alan 110.000 TL para, bir adet 9 mm tabanca ve bir adet MP5 marka makinalı tabanca gasp edilmiştir. Yine bölücü terör örgütü mensuplarınca vatandaşlara ait araçlar gasp edilmiş, Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde ulaşımın engellenmesi amaçlanmıştır” denildi.
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