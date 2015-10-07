O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BİSMİL'DE PKK'LILAR BANKA ARACINDAN 110 BİN LİRA GASP ETTİ


BİSMİL'DE PKK'LILAR BANKA ARACINDAN 110 BİN LİRA GASP ETTİ
Tarih : 07 Ekim 2015, 09:26
Puan Ver : Bismil'de Pkk'lılar Banka Aracından 110 Bin Lira Gasp Etti(0/10)


Diyarbakır Valiliği, Bismil ilçesinde PKK'lıların bir kamu bankasına ait para nakil aracından 110 bin lira gasp ettiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:



"Bismil ilçesinde 06.10.2015 günü bölücü terör örgütü mensuplarınca bir kamu bankasına ait zırhlı para nakil aracı ile araç içerisinde yer alan 110.000 TL para, bir adet 9 mm tabanca ve bir adet MP5 marka makinalı tabanca gasp edilmiştir. Yine bölücü terör örgütü mensuplarınca vatandaşlara ait araçlar gasp edilmiş, Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde ulaşımın engellenmesi amaçlanmıştır” denildi.








Etiketler: Bismil  De  Pkk  Lılar  Banka  Aracından  110  Bin  Lira  Gasp  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER