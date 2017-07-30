BİSİKLET TAMİRCİSİ, 14 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞA TACİZDEN TUTUKLANDI
14 yaşındaki erkek çocuğu dudağından öperek taciz eden 26 yaşındaki bisiklet tamircisi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, suçunu inkar edip "şakalaşıyorduk" dedi.
Konya'da bisiklet tamircisi 26 yaşındaki E.G., 14 yaşındaki erkek çocuğu H.K.'yı iş yerinde dudağından öperek taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya tanık olan vatandaşın durumu yanlış anladığını belirten E.G, "şakalaşıyorduk" dedi.
TAMİRE BIRAKTIĞI BİSİKLETİ ALMAYA GELEN VATANDAŞ OLAYA TANIK OLDU
Olay, merkez Meram ilçesi Alavadı Mahallesi'nde bulunan bisiklet tamiri yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, tamirci E.G. aynı mahallede oturan H.K.'yı işyerinde dudağından öperek taciz etti. Bu sırada işyerine gelen müşteri Ö.A., olayı görmesi üzerine polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Ö.A. ifadesinde, "Tamir için çocuğumun bisikletini vermiştim. Akşam saatlerinde de bisikleti almak için iş yerine gittim. İçeri girdiğimde iş yeri çalışanı kanepede tanımadığım bir çocuğu dudağından öpüyordu" dedi.
"ŞAKALAŞIYORDUK, BİZİ YANLIŞ ANLADI"
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, E.G.'yi kısa süre içinde gözaltına aldı. E.G. ilk ifadesinde, "Olay günü yan komşumuz olan H.K. ile kanepe üzerine oturmuş şakalaşıyorduk. O sırada içeri müşteri geldi. Bizi gördü. Bizi yanlış anladı. Ben cinsel tacizde bulunmadım" dedi. E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e Saldırı Düzenlendi
- 6 Aylıkken Konuşmaya, 17 Aylıkken De Kitap Okumaya Başladı
- Delilleri Çöpe Atan Fetö'cü Profesöre 22.5 Yıl Hapsi İstendi
- 10 Günde, 4 Evin Balkonundan Girerek Uyuyan Kadınları Taciz Eden Sapık Yakalandı
- Belediye Başkanına Dışkısıyla Saldırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
- Trump, Suçluyu Buldu: Senatodaki Oylama Kurallarını Değiştirin!
- Otobüste Bir Kadını Taciz Eden Şahsı, Yolculardan Biri Böyle Yumrukladı
- Gezegenimizi Teğet Geçen Asteroidi, Bilim Dünyası 3 Gün Sonra Fark Etti
- Ivanka Trump, Bm Toplantısı Öncesi Arabasında Makyaj Yaptı
Bu Haberle İlgili Yorumlar