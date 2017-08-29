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Birol Güven'e Pes Dedirten Soru: Vatan Şaşmaz'ın Yerine Oğlumu Düşünür müsünüz?

BİROL GÜVEN'E PES DEDİRTEN SORU: VATAN ŞAŞMAZ'IN YERİNE OĞLUMU DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?

Yapımcı Birol Güven'in Vatan Şaşmaz için yayınladığı başsağlığı mesajının altına bir kullanıcı "Vatan Bey'in yerine dizide kim oynayacak? Oğlum oyuncu, düşünür müsünüz?" sorusunu yöneltti.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 09:50
Puan Ver : Birol Güven'e Pes Dedirten Soru: Vatan Şaşmaz'ın Yerine Oğlumu Düşünür Müsünüz?(9/10)5

Ekranların sevilen yüzü Vatan Şaşmaz önceki gün eski manken Filiz Aker tarafından otel odasında kurşunlaranarak öldürüldü

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Vatan Şaşmaz'ın ölümü sonrası sosyal medyada atılan bazı mesajlar şok etkisi yarattı. Toplumsal değerler açısından kaygı verici olan bu mesajlardan biri ise 'Pes' dedirtti.

BİROL GÜVEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Vatan Şaşmaz'ın en son rol aldığı 'Çocuklar Duymasın' adlı dizinin yapımcısı Birol Güven Twitter'da başsağlığı mesajı yayınladı.

"YERİNE KİM OYNAYACAK?"

Mesaja Ş.A. adlı bir kullanıcı "Birol Bey, Vatan Bey'in yerine kim oynayacak? Oğlum oyuncu, düşünür müsünüz?" sorusunu yöneltti. Bu kullanıcıya çok sayıda kişi sert tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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