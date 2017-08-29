BİROL GÜVEN'E PES DEDİRTEN SORU: VATAN ŞAŞMAZ'IN YERİNE OĞLUMU DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?
Yapımcı Birol Güven'in Vatan Şaşmaz için yayınladığı başsağlığı mesajının altına bir kullanıcı "Vatan Bey'in yerine dizide kim oynayacak? Oğlum oyuncu, düşünür müsünüz?" sorusunu yöneltti.
Ekranların sevilen yüzü Vatan Şaşmaz önceki gün eski manken Filiz Aker tarafından otel odasında kurşunlaranarak öldürüldü
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Vatan Şaşmaz'ın ölümü sonrası sosyal medyada atılan bazı mesajlar şok etkisi yarattı. Toplumsal değerler açısından kaygı verici olan bu mesajlardan biri ise 'Pes' dedirtti.
BİROL GÜVEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Vatan Şaşmaz'ın en son rol aldığı 'Çocuklar Duymasın' adlı dizinin yapımcısı Birol Güven Twitter'da başsağlığı mesajı yayınladı.
"YERİNE KİM OYNAYACAK?"
Mesaja Ş.A. adlı bir kullanıcı "Birol Bey, Vatan Bey'in yerine kim oynayacak? Oğlum oyuncu, düşünür müsünüz?" sorusunu yöneltti. Bu kullanıcıya çok sayıda kişi sert tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar