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Birol Güven, Vatan Şaşmaz'ın Doğacak Çocuğu İçin Mektup Yazdı

BİROL GÜVEN, VATAN ŞAŞMAZ'IN DOĞACAK ÇOCUĞU İÇİN MEKTUP YAZDI

Vatan Şaşmaz'ın da oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcılığını yapan Birol Güven, Şaşmaz'ın doğacak çocuğu için mektup yazdı.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 00:30
Puan Ver : Birol Güven, Vatan Şaşmaz'ın Doğacak Çocuğu İçin Mektup Yazdı(10/10)6

Yapımcı Birol Güven Conrad Otel'de cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın doğacak çocuğuna bir mektup yazdı. Bürol Güven, Vatan Şaşmaz'ın da oynadığı "Çocuklar Duymasın" dizisinin yapımcılığını yapıyordu.

İşte Güven'in Vatan Şaşmaz'ın doğacak bebeğine yazdığı mektup:

Sevgili Şaşmaz Bebek,

Ölenlerin arkasından iyi şeyler söylenir ama senin baban yaşarken de arkasından çok iyi şeyler söylenen özel bir insandı. Senin baban herkesin neşe kaynağıydı, onun olduğu bir yerde asık yüzlü bir kişi bile olmazdı.

Senin baban sadece çok iyi bir sunucu değil aynı zamanda çok iyi bir oyuncuydu. Baban olmasaydı Çocuklar Duymasın dizisindeki Engin karakteri olmazdı. O kadar güzel oynadı ki rolünü yıllarca dizimizin rengine renk kattı.

Senin baban değerlerine bağlı ve isminin hakkını veren bir vatanseverdi. Senin babanı herkes çok severdi. O herkesin biricik sevgilisiydi. Ama maalesef onun için yazılan senaryo çok acıklı bitti.

Babanın 43 yıllık hayatı için söylenecek o kadar çok şey var ki; yazmakla, anlatmakla bitmez. Eminim birileri bir gün bunları yazacak hatta belgesellerini çekecek. Ben bugün, babanı toprağa verdiğimiz şu dakikalarda sana sadece şunu söylemek istiyorum, Babanla gurur duy, o her şeyden önce gerçekten çok iyi bir insandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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