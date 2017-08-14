

Sevgilisinin çocuğunu almak istedi, önce kayınpederle tartıştı, sonra silahla ateş etti.



SEVGİLİSİNİN ÇOCUĞUNU ALMAYA GELMİŞTİ



Olay, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesinde meydana geldi. Bir çocuk annesi G.S. birlikte yaşadığı T.B. ile birlikte çocuğunu almak için eski kayınpederi Hasan Saygılı'nın İmalı Mahallesi'ndeki evine gitti.



ÖNCE TARTIŞTI, SONRA ATEŞ ETTİ



Burada G.S. ile Hasan Saygılı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine T.B. üzerindeki tabancayla Hasan Saygılı'ya ateş etti. Yaralanan Hasan Saygılı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



SEVGİLİSİYLE BERABER TUTUKLANDI



G.S ve T.B., Türkoğlu İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Beyoğlu Mahallesi Eşekçi Yaylası'nda yakalandı. T.B. ile G.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



























Kaynak: haberinburada



