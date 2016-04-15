

İstiklal Mahallesi'nde dört ay önce ev kiralayıp birlikte yaşamaya başlayan H.Y. adlı erkek ile M.S. adlı kadın, bugün öğle saatlerinde telefonda tartıştı. Tartışma sırasında H.Y., "Geç gelirsen evi yakarım" diye M.S.'yi tehdit etti.



Tehdite aldırış etmeyen M.S., bugün saat 20.30 sıralarında eve gelince ikili arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.Y., evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangında, içeride bulunan piknik tüpünün patlamaması faciayı önledi.







Olay sonrası H.Y. ve M.S., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.