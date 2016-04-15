O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

birlikte yaşadığı kadına kızıp evi yaktı!

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINA KIZIP EVİ YAKTI!

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde H.Y., eve geç gelen birlikte yaşadığı M.S.'ye kızıp evi ateşe verdi.

Tarih : 15 Nisan 2016, 09:34
Puan Ver : Birlikte Yaşadığı Kadına Kızıp Evi Yaktı!(8/10)8


İstiklal Mahallesi'nde dört ay önce ev kiralayıp birlikte yaşamaya başlayan H.Y. adlı erkek ile M.S. adlı kadın, bugün öğle saatlerinde telefonda tartıştı. Tartışma sırasında H.Y., "Geç gelirsen evi yakarım" diye M.S.'yi tehdit etti.

Tehdite aldırış etmeyen M.S., bugün saat 20.30 sıralarında eve gelince ikili arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.Y., evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangında, içeride bulunan piknik tüpünün patlamaması faciayı önledi.



Olay sonrası H.Y. ve M.S., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.








Etiketler: Birlikte  Yaşadığı  Kadına  Kızıp  Evi  Yaktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER