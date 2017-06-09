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birlikte tatile gittiği boşandığı eşi, boğazını kesti

BİRLİKTE TATİLE GİTTİĞİ BOŞANDIĞI EŞİ, BOĞAZINI KESTİ

Konya'da, evli ve 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Fatma Nur Duran, birlikte tatile gitmek için yola çıktığı boşandığı eşi N.Ş. tarafından araçta bıçakla boğazı kesilip, 3 aylık kız bebeğiyle yol kenarına atıldı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 09:45
Puan Ver : Birlikte Tatile Gittiği Boşandığı Eşi, Boğazını Kesti(9/10)8


Konya'da, evli ve 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Fatma Nur Duran, birlikte tatile gitmek için yola çıktığı boşandığı eşi N.Ş. tarafından araçta bıçakla boğazı kesilip, 3 aylık kız bebeğiyle yol kenarına atıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Konya- Antalya karayolunun Seydişehir İlçesi İncesi Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda Merkez Meram İlçesi'nde oturan evli Fatma Nur Duran, dün ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlu ile 3 ay önce dünyaya getirdiği kız bebeğini de yanına alıp evden ayrıldı. Geri dönmeyen Duran'ın eşi Yusuf Duran, durumdan şüphelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. Fatma Nur Duran, iddiaya göre bugün, 2 çocuğu ve boşandığı eşi N.Ş. ile birlikte Antalya'ya tatile gitmek için yola çıktı. N.Ş. ve Fatma Nur Duran arasında araçta, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardındoan N.Ş., arıza yaptığını öne sürdüğü aracı yolun sağına çekip, Duran'ı dövdü, bıçakla boğazını kesti. Ardından Duran'ı, ikinci eşinden olan 3 aylık kızıyla birlikte araçtan atıp, 4 yaşındaki oğlunu yanına alarak kaçtı.



Genç kadını kanlar içinde gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kafatasında da çatlaklıklar olduğu saptanan Duran'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Koruma altına alınan 3 aylık bebeğin ise Konya'dan gelecek olan Duran'ın babasına teslim edileceği ifade edildi.



Polis, kaçan N.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



 



kaynak:milliyet








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