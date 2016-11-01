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BİRLİKLER MUSUL'UN DOĞUSUNDAN GİRİYOR


BİRLİKLER MUSUL'UN DOĞUSUNDAN GİRİYOR
Tarih : 01 Kasım 2016, 11:26
Puan Ver : Birlikler Musul'un Doğusundan Giriyor(9/10)10


İki haftayı aşkın bir süredir Musul'a ulaşmaya çalışan Irak ordusu, IŞİD hatlarını yardı ve doğu yakasından kente girmeye başladı. Iraklı general, birilklerin Musul'un doğu kesiminden içeri girdiğini söyledi.



Anadolu Ajansı, dakikalar önce geçtiği haberde, birliklerin Musul kent merkezinden bir kilometre mesafede yer alan Kokceli Mahallesi'ne zırhlı araçlarla ulaştığını bildirmişti. Irak Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani'nin yayın kuruluşu Rudaw, askerlerin mahalledeki eski televizyon binasını almaya çalıştığını aktardı.



Koalisyona ait savaş uçakları da bölge üzerinde aralıksız uçuş yapıyor.



Irak ordusunda görevli Tümgeneral Talib Kenani, söz konusu mahallenin tamamen kuşatma altına alındığını dün duyurmuştu. Dün öğle saatlerinde Retuers'a açıklama yapan Terörle Mücadele Birimi de, Karama bölgesine girildiğini ilan etmişti.








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