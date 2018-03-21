BİRLİK BERABERLİK HAYVANCILIK DA ÜYE ALIMINI DURDURDU
Birlik Beraberlik Hayvancılık üye alımını durdurdu. Birlik Beraberlik Hayvancılık adı altında sanal çiftlik ürünleri satan Serkan Erden'in, 1 milyon TL'sine banka tarafından el kondu.
Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu konular arasında kuşkusuz ki Çiftlik Bank yer alıyor. Bu sisteme benzer bir sistem daha Bakanlık tarafından kaptıldı. Birlik Beraberlik Hayvancılık adı altında üye alan sistem, Bakanlık soruşturması nedeniyle artık üye alımı yapamıyor. Ayrıca kurumun bankadaki 1 milyon lirasına da el konuldu. Bu nedenle firma yetkilisi mevcut durumdaki üyelerine para ödeyemiyor.
ÜYELERE PARA ÖDEYEMİYOR
Çiftlik Bank sistemine benzer bir sistem daha kapatıldı. Bakanlık bu sistemlerden bir tanesi olan Birlik Beraberlik Hayvancılık kurumunu mercek altına aldı. Şirket sahibi sahibi Serkan Erden soruşturma nedeniyle üye alımını durdurduğunu ve 1 milyon lira parasına banka tarafından el konulduğunu söylüyor. Şirket üzerindeki soruşturma nedeni ile üye alımı yapmayan ve üyelere para ödeyemeyen Serkan Erden "Şuan 1 milyon liralık tüm hesaplarım kapatıldı. Bankayı arıyorum hesabınız bloke edildi diyor. Bu sebeple sistem içerisinde üyelere ödemede yapamıyorum." dedi.
1 YILDA 1 MİLYON LİRA
1 yıl önce bu sistemi kurduğunu söyleyen Serkan Erden kendisininde böyle bir oyundan mağdur olduğunu ve sonrasında böyle bir sistemi kendi kurmaya karar verdiğini söylüyor. Serkan Erden " Ben bir yıl önce bu tarz bir oyunda çok para kaybettim. Bu yüzden karımla neredeyse boşanacaktım. Bende bu olay üzerine kendi sistemimi kendim kurdum. 1 yılda 1 milyon lira kazandım." dedi.
Firma yetkilileri Youtube sayfasında yaptıkları açıklamada " Sektörünün en iyi birlik beraberlik hayvancılıktan sesleniyorum. Herkes burayı görmeli.. Firma verdiği hizmeti yerine getirmek, sözünde durmak tüm prensiplere sahip. Fazla söze gerek yok sizde bunu anlayacaksınız" deniliyor. Ancak bugün bakanlık tarafından firmanın üye alımı durduruldu. Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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