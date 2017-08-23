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Birleşmiş Milletler, ABD ve YPG'nin Sivilleri Katlettiğini Doğruladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, ABD VE YPG'NİN SİVİLLERİ KATLETTİĞİNİ DOĞRULADI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, ABD ve güdümündeki terör örgütü YPG'nin Rakka'daki DEAŞ operasyonunda sivilleri katlettiğini belirterek, sivilleri hedef alan saldırıları kınadı.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Birleşmiş Milletler, Abd Ve Ypg'nin Sivilleri Katlettiğini Doğruladı(7/10)3

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephan Dujarric, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kentinde çok sayıda sivilin hava saldırılarında öldüğünü belirterek, sivilleri hedef alan saldırıları kınadı.

SON SALDIRIDA EN AZ 30 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Dujarric, günlük basın bilgilendirme toplantısında, dün yaşanan Rakka'daki hava saldırılarında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden duydukları endişeyi dile getirdi.

Yerlerinden edilmiş aynı aileden 8 kişinin başka bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Dujarric, Suriye'de sivillerin korkunç saldırılara maruz kalmaya devam ettiğini vurguladı.

"SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARI KINIYORUZ"

Dujarric, "Rakka'da son günlerde ve haftalarda hava saldırılarında ve bombardımanlarda çok sayıda sivil öldü ve yaralandı, 25 bin kişi de devam eden çatışmalarda mahsur kaldı. BM, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü saldırıyı kınıyor." dedi.

Sözcü Dujarric, Suriye'de bütün taraflara sivillerin korunması konusunda her türlü önlemi almaları çağrısında bulundu.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kapsamında Rakka kent merkezine yönelik harekatın terör örgütü YPG eşliğinde 6 Haziran itibarıyla başladığı duyurulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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