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Birleşme ve Satın Almalarda 'Ocak Ateşi'

BİRLEŞME VE SATIN ALMALARDA 'OCAK ATEŞİ'

Tüm dünyada şirket birleşme ve satın alımlarında 2000'den beri en hızlı süreç yaşanıyor.

Tarih : 31 Ocak 2018, 08:50
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Tüm dünyada şirket birleşme ve satın alımlarında 2000'den beri en hızlı süreç yaşanıyor. 2018'in ocak ayında yaklaşık 308 milyar dolarlık birleşme ve satın ama işlemi gerçekleşti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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