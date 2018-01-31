BİRLEŞME VE SATIN ALMALARDA 'OCAK ATEŞİ'
Tüm dünyada şirket birleşme ve satın alımlarında 2000'den beri en hızlı süreç yaşanıyor.
Tüm dünyada şirket birleşme ve satın alımlarında 2000'den beri en hızlı süreç yaşanıyor. 2018'in ocak ayında yaklaşık 308 milyar dolarlık birleşme ve satın ama işlemi gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar