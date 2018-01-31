Tüm dünyada şirket birleşme ve satın alımlarında 2000'den beri en hızlı süreç yaşanıyor.

Tüm dünyada şirket birleşme ve satın alımlarında 2000'den beri en hızlı süreç yaşanıyor. 2018'in ocak ayında yaklaşık 308 milyar dolarlık birleşme ve satın ama işlemi gerçekleşti.

Kaynak: haberinburada