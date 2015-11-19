

BAE resmi haber ajansının haberine göre, Federal Milli Meclisi 16. dönem açılış oturumunda yapılan Meclis Başkanlığı seçimini, tek aday olan Emel el-Kubeysi kazandı. Kubeysi, böylece BAE'nin "ilk kadın meclis başkanı" oldu.



BAE Üniversitesinin Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden 1993 yılında mezun olan Kubeysi, İngiltere'de aynı alanda doktora eğitimini tamamladı. BAE Üniversitesinde bir süre öğretim görevlisi olarak çalışan Kubeysi, 2011 yılında parlamentoya girerek Meclis Başkanlığı Birinci Yardımcısı görevine atandı.







BAE'de Federal Milli Meclisin yetkileri, istişareyle sınırlı bulunuyor. 40 sandalyeli meclisin en önemli görevleri arasında "Bakanlar Kurulundan uzman heyetler tarafından tetkik edilmek üzere gönderilen kanun tasarılarını inceleyerek, onaylanmak ya da veto edilmek üzere Federal Yüksek Meclise iletmek" yer alıyor.