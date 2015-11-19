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birleşik arap emirlikleri'nin ilk kadın meclis başkanı

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NİN İLK KADIN MECLİS BAŞKANI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Meclis Başkanlığını kadın aday Emel el-Kubeysi'nin kazandığı bildirildi.

Tarih : 19 Kasım 2015, 09:28
Puan Ver : Birleşik Arap Emirlikleri'nin İlk Kadın Meclis Başkanı(6/10)7


BAE resmi haber ajansının haberine göre, Federal Milli Meclisi 16. dönem açılış oturumunda yapılan Meclis Başkanlığı seçimini, tek aday olan Emel el-Kubeysi kazandı. Kubeysi, böylece BAE'nin "ilk kadın meclis başkanı" oldu.

BAE Üniversitesinin Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden 1993 yılında mezun olan Kubeysi, İngiltere'de aynı alanda doktora eğitimini tamamladı. BAE Üniversitesinde bir süre öğretim görevlisi olarak çalışan Kubeysi, 2011 yılında parlamentoya girerek Meclis Başkanlığı Birinci Yardımcısı görevine atandı.



BAE'de Federal Milli Meclisin yetkileri, istişareyle sınırlı bulunuyor. 40 sandalyeli meclisin en önemli görevleri arasında "Bakanlar Kurulundan uzman heyetler tarafından tetkik edilmek üzere gönderilen kanun tasarılarını inceleyerek, onaylanmak ya da veto edilmek üzere Federal Yüksek Meclise iletmek" yer alıyor.








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