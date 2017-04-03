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birleşik arap emirlikleri yenilenebilir enerjiyle tasarruf planları yapıyor

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİYLE TASARRUF PLANLARI YAPIYOR

150 milyar dolar yenilenebilir enerji yatırımını 2050 yılına kadar hayata sokmayı hedefleyen Birleşik Arap Emirlikleri, bu yolla 182 milyar dolar tasarruf öngörüyor.

Tarih : 03 Nisan 2017, 12:07
Puan Ver : Birleşik Arap Emirlikleri Yenilenebilir Enerjiyle Tasarruf Planları Yapıyor(10/10)8


Son yıllarda birçok ülke yenilenebilir enerjiye olan yatırımını arttırıyor. Bu ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, yaptığı hesaplar sonucunda 182 milyar dolara varan tasarruf edeceğini açıkladı. Enerji Bakanı Suhail Al-Mazrouei, Berlin'de yaptığı açıklamada ülkenin yenilenebilir enerji yatırımlarının çevreye duyarlılığı attırma açısından olumlu katkıları olduğunu, sadece bununla da kalmayıp ekonomik olarak ülkeye ciddi bir avatanj sağlayacağını ifade etti.



Geçen Eylül ayı içerisinde Çinli panel üreticisi JinkoSolar ve Japon geliştirici Marubeni tarafından yapılan ve  kilowatt başına 2.42 cent gibi  oldukça makul bir rakam ile kurulacak olan yeni güneş panelleri antlaşması ülkede bu konuda oldukça rekabetçi bir pazar olduğunu gözler önüne seriyor.



Sonuç olarak yapılan bu yatırımlar sayesinde söylenildiği gibi hem temiz bir çevre hem de ekonomik avantajlar oldukça iyi bir karar verildiğinin en önemli kanıtı olarak karşımızda duruyor.








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