

Ülkemizde özel sektörün hava yolu taşımacılığına girişi ve Türk Hava Yolları'nın son 10 yılda gösterdiği düzenli büyüme uçak bileti fiyatlarını olumlu yönde etkilemiş durumda. Dolayısıyla turistik amaç ile yurt dışına çıkan Türk vatandaşı sayısı önemli bir artış eğiliminde. Ülkemiz vatandaşlarının popüler tercihlerinden biri de Birleşik Arap Emirlikleri. Bu yazımda, geçen sene yaz tatilinde gitme fırsatı bulduğum Birleşik Arap Emirlikleri hakkında edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım.



Öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin temel özellikleri hakkında kısaca konuşalım. Umman ve Suudi Arabistan'a komşu olan bu ülke yedi farklı emirlikten oluşmaktadır. Bu emirlikler arasında en çok bilinenler Dubai, Abu Dhabi ve Resü'l-Hayme'dir. Ülke, yüzde 93 okuryazarlık oranına sahiptir. Birleşik Arap Emirliklerinde yaşayan kişilerin üçte ikisinden fazlası farklı ülkelerden gelen ve iş amacıyla bu ülkede ikamet eden kimselerdir. Bunun yanı sıra, ülkede ikamet eden yabancı sayısının çokluğundan dolayı BAE'de bulunan kişilerin İngilizce bilgi seviyesinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Ülkede dünya standartlarında sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Kültürel etkinliklere fazlasıyla değer vermektedir. Geleneksel Dubai Uluslararası Film Festivali ve Abu Dhabi Film Festivali medyada öne çıkan etkinliklerdendir. Bunun yanında Dubai Opera Evi yıl boyu faaliyet göstermektedir.







Birleşik Arap Emirliklerinin sunduğu turistik özellikleri ele almak gerekirse dünyaca ünlü Burj Khalifa'dan bahsetmemek olmaz. Bu yapı, 829.8 metre yüksekliğinde olup dünyanın en yüksek binası olma özelliğine sahiptir. ”En”lerin ülkesinde dünyanın en büyük çeşmesi yer alıyor desek elbette şaşırtıcı olmayacaktır. Bir diğer ilgi çeken yapı Şeyh Zeyd Camii'dir. 2004 yılında yapılıp modern bir tasarıma sahip olan bu cami, 2 yıl art arda TripAdvisor'ın en beğenilen yapılar listesine girmeyi başarabilmiştir. Çok sayıda tematik parkın bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri, bu anlamda da pek çok turistin ilgisini çekmektedir. Örneğin, Ferrari temalı bir eğlence Parkı'nın bulunduğu tek ülke BAE'dir. Mall of Emirates'te bulunan Ski Dubai ise 22500 metrekare kapalı alana kurulmuş bir kayak merkezidir. Deniz canlılarının gözlemlenebileceği pek çok akvaryum ve çölde deve sırtında düzenlenen safariler ise doğa ile ilgili cazibelerdir. Kültürel turizm anlamındaysa ülkenin sahip olduğu pek çok müzenin ziyaretçileri memnun bırakacak cinsten olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca bazı alışveriş merkezlerinde devletin vergi politikalarının bir uzantısı olarak oldukça makul fiyatlarla elektronik alışverişi yapabilmeniz mümkün.







Konaklama alanında, seçtiğiniz şehre bağlı olarak fiyatların ülkemizdeki otellere kıyasla daha düşük olduğuna bile şahit olabilirsiniz. Özellikle Ras Al Khaimah'ta fiyatların daha uygun olması ve tesis standartlarının yüksekliği beni burada konaklamaya yönlendirmişti. Uygun fiyata kiralayabileceğiniz araçlar ile şehirler arası yolculuk yapmanız ve şehir dışında bulunan tarihi ve doğal cazibeleri ziyaret etmeniz mümkün. Hız limitleri konusunda ise dikkatli olmanızı öneriyorum zira yollarda çok sık olmasa da hız tespiti yapan radarlar mevcut. Tesis seçimi aşamasında helal tatil yapmak gibi bir hedefiniz varsa İslami otellere erişmenizi sağlayan HalalBooking.com sitesinden faydalanmanızı önerebilirim. Buradan bulduğum Jannah Resort & Villas'da olan konaklamamdan oldukça memnun kaldım. Fiyatını uygun bulduğum “King Studio” tipindeki seçim beni pişman etmedi ancak dileyen kişiler havuzlu villa seçeneklerini de değerlendirmeye alabilir. Tesiste sunulan gıdaların tamamı helal olup, oda ve tesis genelinde alkol bulunmuyor. İslami değerlere fazlasıyla değer veren bu tesiste konukların daha rahat olması ve daha iyi vakit geçirebilmeleri için ek çalışmalar da yapılmış. Örneğin, bayanlara özel korunaklı güneşlenme terası tesiste yapılan son güncellemelerden biri.







Modern bir şehrin avantajlarıyla bembeyaz kumsalların çekiciliğini bir arada sunan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmekten pişman olacağınızı hiç zannetmiyorum. Zira bana kalırsa plajlar ve hizmet Akdeniz'deki örneklerden çok daha iyiydi. BAE'de bulunan arkadaşlarım da bu konuda benimle hemfikir. Her kesim ve yaştan insana hitap eden bu ülke yılın yorgunluğunu atmak için iyi bir kaçamak.