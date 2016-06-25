

Kulak çınlaması sebepleri ve kulak çınlaması tedavi yöntemleri, tıp alanında en çok merak ediken konu olurken, uzmanları kulak çınlaması üzerinde yaptığı araştırmalar, bir çok kanser türünün habercisi olduğunu işaret ediyor. Türkiye'de her 10 kişiden 1'inde görülen kulak çınlamasının başlı başına bir hastalık olmadığı ve önemli hastalıkların belirtisi olabieceği söyleniyor.



KULAK ÇINLAMASI ÇEŞİTLERİ







Kulak çınlaması başlı başına iki gruba ayrılmaktadır. Birincisi kulağını çınladığında bu ses dışarıdakiler tarafından da duyulabilmektedir. Bu durumun hastalıklara olan yatkınlığı, sadece bireyin duyduğu çınlamaya göre daha azdır. Kulak çınlamasını birey sadece kendi de duyabilir. Bu durumun iç kulaktan sebepli olması, işitme kaybına sebep vermektedir. Aslında kulak çınlaması başlı başına bir hastalık olma olasılığı çok az. Yani Kulak çınlamasının altında yatan bir çok sebep var. Eğer Kulak çınlaması sonrasında doktora ulaşmamanız durumunda altında yatan gizli hastalığın çaresine geç kalmış olabilirsiniz.







KULAK ÇINLAMASI SEBEPLERİ







Kulak çınamasının sebebi elbette biri sizi anıyor demek değildir. Kulak çınlaması sadece masum bir uayrı olabileceği gibi, vücut çok önemli rahatsızlıkların sinyalini de veriyor olabilir. Beyin tümöründen, vücut kanserlerine kadar bir çok ölümcül hastalığın da temeli olabilir. Uzmanlar : "Hastanın yaşı, gürültüye maruz kalması, hipertansiyon, kulak ve çevresindeki tümörler, vücudun başka yerindeki kanserler, kan kanserleri çınlamanın nedenleri arasında. Özellikle tek kulağın çınlıyor olduğu durumlarda dikkatli olunmalı ve çınlama nedeni detaylı araştırılmalıdır. Çünkü tek taraflı çınlamalarda genellikle altta yatan problem daha ciddi boyuttadır. Tek kulakta çınlama olması her iki kulakta çınlama olmasına kıyasla daha fazla ciddiye alınması gereken bir durumdur.' demektedir.







Kulak çınlamasının altında yatan diğer sebepler







Tümörler







Nadir olarak görülse de kafa içi yerleşimli tümörler, işitme sinirinden ve orta kulaktan kaynaklı tümörler, boyunda damarlara bası yapabilen tümörler değişik derecelerde çınlama yapabiliyor.







İlaçlar







Bazı antibiyotikler, kanser ilaçları, aspirin, sıtma ilaçları, idrar söktürücüler de çınlama yapabiliyor.







Üst solunum yolu enfeksiyonları







Üst solunum yolları enfeksiyonlarından sinüzit, grip ve nezle gibi hastalıklar da kulak basıncını dengeleyen östaki tüpünde geçici bozulmalar yaparak çınlamaya neden olabiliyor.







Baş boyun travmaları, çene eklem hastalıkları







Baş ve boyun travmaları ve çene eklemi hastalıkları da çınlama nedeni olabiliyor.