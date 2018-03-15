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Biri Nişanlısını, Öteki Eşini Uğurladı! Acıyı Böyle Paylaştılar
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BİRİ NİŞANLISINI, ÖTEKİ EŞİNİ UĞURLADI! ACIYI BÖYLE PAYLAŞTILAR


Biri nişanlısını, öteki eşini uğurladı! Acıyı böyle paylaştılar
Tarih : 15 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Biri Nişanlısını, Öteki Eşini Uğurladı! Acıyı Böyle Paylaştılar(6/10)2

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı son yolculuklarına uğurlandı. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ile Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı'nın birbirini teselli ettiği an yürekleri dağladı.

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlendi.

TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADILAR

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı da eşinin tabutunun yanından ayrılmadı.

BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİLER

Sinan Urfalı, hamile olan eşi Burcu Urfalı'nın fularını öperek gözyaşlarına boğuldu. Murat Gezer ile Sinan Urfalı birbirlerini teselli etmeye çalıştığı anlar kameralara böyle yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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