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BİRİ KADIN, ÖTEKİ ERKEKTİ, ERKEK OLAN KENDİNİ, KADIN ARACI PATLATTI


BİRİ KADIN, ÖTEKİ ERKEKTİ, ERKEK OLAN KENDİNİ, KADIN ARACI PATLATTI
Tarih : 13 Aralık 2016, 10:41
Puan Ver : Biri Kadın, Öteki Erkekti, Erkek Olan Kendini, Kadın Aracı Patlattı(6/10)8


Beşiktaş'ta polisin şüphesi üzerine araçtan erkek olan terörist indikten sonra, kadın PKK'lı aracı havaya uçurdu. İkinci bombayı ise erkek patlattı. Polis, Emniyet Müdürlüğü binasının da hedef alınmış olunabileceğini, güvenlik nedeniyle teröristlerin Vodafone Arena'ya yöneldiklerini değerlendiriyor.



İstanbul'da cumartesi gecesi Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırılarda acı bilanço daha da ağırlaştı. Şehit sayısı 44'e yükseldi. Şehitlerden 36'sının polis, 8'ininse sivil olduğu açıklandı. Hain saldırıda kullanılan otomobilin görüntüsüne ise HABERTÜRK ulaştı. Saldırının nasıl düzenlendiğine ilişkin bilgilere polisin, patlatılan aracın şaşe numarasından yola çıkarak ulaştığı, aracın kayıt bilgilerinin şaşe numarasından tespit ettiği öğrenildi.



 



kaynak:habertürk








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