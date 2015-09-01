BİREYSEL KREDİLERDEKİ VADE SINIRI ARTIYOR MU ?
Hükümet seçim öncesi iç talebi canlandırmak için bireysel kredilerdeki vade sınırını artırmayı planlıyor.
Hükümet seçim öncesi iç talebi canlandırmak için bireysel kredilerdeki vade sınırını artırmayı planlıyor.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, seçim öncesinde iç talebi canlandırmak için bireysel kredilerdeki vade sınırının 36 aydan 48 aya çıkarılması planlanıyor.
Gazetede bugün yer alan ve kaynak belirtilmeyen haberde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kısa sürede karar alınacağı ve bir an önce uygulamaya sokulmasının planlandığı ifade edildi.
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