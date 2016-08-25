BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR! BES'TE SON DURUM
Bireysel emeklilik sistemi değişiyor! Yeni düzenlemenin ardından bireysel emeklilik zorunlu hale getiriliyor. Yeni yılda yürürlüğe girecek bireysel emeklilik sistemi nasıl işleyecek?
İnsanlar belirli bir eğitim hayatının ardından mezun olarak, özel sektörü ya da kamu alanını tercih ederek iş hayatına atılırlar. Sigortalı olarak çalışan birey eğer kamu kuruluşlarında çalışmaya başlarsa sigortalılık işlemleri kurum aracılığı ile gerçekleşir ama özel sektörde çalışıyorsa sigortalılık işlemlerinin işveren tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen birtakım şartlar vardır. Bu şartlar sigortalı olarak çalışan bireyin
toplam sigortalılık süresi, sigorta prim ödeme gün sayısı ve sonradan eklene yaş kriteridir. Sigortalı olarak çalışan bireylerin emekli olabilmeleri için bu şartların hepsini sağlamaları gerekmektedir. Normal emeklilik sisteminde bu üç şartın sağlanması gerekmektedir. Normal emeklilik şeklinde emekli olmak istemeyen bireyler için alternatif olarak bireysel emeklilik şekli de bulunmaktadır.
Bireysel emeklilik sigortalı olarak çalışan bireylerin gelirlerinin bir kısmını çalıştıkları bankaya ya da bireysel emeklilik kuruluşlarına ödeyerek ilerleyen zamanlarda bu kuruluşlardan daha erken emekli olma hakkına sahip olmasını sağlayan bir emeklilik sistemidir. Bireysel emeklilik iş hayatında aktif olarak yer alan bireylerin emeklilik zamanlarında, kendilerine ek bir gelir ve toplu bir para alımını sağlayan bir sistemdir. Bireysel emeklilik Türkiye'de Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirli şartların sağlanması durumunda faaliyetlerini sürdürebilecekleri ve bu kurumlar tarafından denetlenecek olan özel emeklilik şirketleri tarafından bireysel emeklilik sistemi gerçekleştirilmektedir. Bireysel emeklilik herkes için zorunlu olan bir emeklilik sistemi değildir, tamamen insanların kendi isteğiyle ve kendi ödeme planına göre belirledikleri bir emeklilik şeklidir. Bireysel emeklilik şeklinde emekli olmaya karar veren bireyler gerekli olan belgelerle birlikte bireysel emeklilik şirketlerine başvurmaktadırlar ve ödeme planını kendi gelirlerine göre ayarlanmaktadır.
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