

Birçok mesajlaşma uygulamasının uçtan uca mesajlaşma uygulamalarını yeni kullanmasına karşın Telegram bu özelliği çok uzun zamandan beri kullanıyordu. Ve bu özelliği ile güvenlik konusunda rakiplerinde hep bir adım önde gidiyordu. Ama yakın zamanda siber saldırıya maruz kararak 15 milyon kullanıcının bilgisini hackerlara kaptırdı.



Telegram tarafından gelen bilgilere göre bu 15 milyon hesabın büyük çoğunluğu İran sınırları içinde yaşayan kullanıcılar oluşturuyor. Olayın yaşanmasının asıl sebebi ise ikili doğrulama sistemi. Telegram sahipleri hesaplarına giriş yaptıklarında otomatik olarak sistem tarafından kısa mesaj aracılığıyla tek kullanımlık bir kod görüyor ve ancak kodu uygulamaya girdikten sonra hesaplarına erişim yapabiliyorlar. Hackerlar işte bu bilgilerin bulunduğu alana ulaşarak birçok kullanıcını bilgisine ulaştı.



Yaşanan bu olayın ardından soruşturmanın sürdüğünü söyleyen şirket kullanıcılarından özür dilemeyi de ihmal etmedi.