

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde toplanan yaklaşık 6 bin kişi, Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 16 askerin şehit edilmesini protesto etti. HDP parti binasındaki tabelayı indirip Türk Bayrağı asan grup, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Şehnaz Kaya'yı linç etmek istedi.



Antalya'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 16 askerin şehit edilmesinin ardından Antalya'da yaklaşık bin kişilik bir grup HDP İl binasına saldırdı.



HAKKARİ'deki terör saldırılarını protesto eden bir grup, Pirimehmet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın üst katındaki HDP il başkanlığının bulunduğu daireyi ateşe verdi. İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangında dairede büyük hasar oluştu.



NİĞDE'de, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısını protesto etmek için toplanan kalabalık, HDP il binasına saldırdı. HDP tabelasını indiren grup, tabelayı Cumhuriyet Meydanı'nda ateşe verdi.



Ordu'nun Fatsa ilçesinde toplanan bir grup genç, terör olaylarını protesto etti.