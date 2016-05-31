

Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı







HATAY merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.







Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay, Gaziantep, Kırşehir, Kahramanmaraş ve Antalya'da sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.







Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı







ERZURUM merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.







Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri bugün Erzurum, İstanbul, Ankara, Samsun ve Bayburt'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'terör örgütünün yönetici kadrosunda bulunmak, örgüt üyesi olmak, örgüt faaliyeti kapsamında propaganda yapmak, kişilerin dini duygularını suistimal etmek suretiyle himmet toplama, örgüt denetimindeki kurumlara finansal destek sağlama ve baskı yapmak suretiyle örgüte ait yayın organlarına abonelik yaptırmak' iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.







Ankara merkezli 6 ilde 'FETÖ/PDY' operasyonu: 30 gözaltı







ANKARA Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince düzenlenen 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ABD'deki bir firma aracılığıyla 'FETÖ/PDY'ye yüklü miktarda finansman sağladığı öne sürüldü. Gözaltı kararı bulunanlardan 30 kişi gözaltına alındı.







Iğdır'da FETÖ/ PDY operasyonu: 6 gözaltı







IĞDIR'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında iş adamı ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.







İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kamu kurumunun eski müdürü olan Ö.T., Iğdır Aktif iş Adamları ve Sanayicileri Derneği üyeleri, Zambak Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Iğdır Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri olan D.K., B.S., E.Ç.,S.B., H.İ. gözaltına alındı. Ankara'da olduğu için yakalanamayan bir kişi ise aranıyor.







İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerinden alınan ve FETÖ/PDY'nin Iğdır'daki üst düzey yöneticileri olduğu belirtilen kişilerle ilgili soruşturma sürdürülüyor. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ayrıca Iğdır Aktif İş Adamları ve Sanayiciler Derneği, Zambak Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Iğdır Eğitim ve Dayanışma derneklerinde de arama yaptı. Buralardaki doküman ve bilgisayara el konuldu.







Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı







DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansman sağladıkları öne sürülen iki kuruluşa düzenlenen operasyonda 8 kamu görevlisi gözaltına alındı.







Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kacakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Denizli İl Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, daha önce Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi de yapmış olan Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Şube Müdürü A.O.'nun da aralarında bulunduğu 8 kamu görevlisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişinin, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları ileri sürüldü.







Her iki kamu kuruluşunda polisin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.







Mersin'de FETÖ/PDY operasyonunda 10 tutuklama







MERSİN merkezli 14 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 10'u tutuklandı.







Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Mayıs pazartesi günü belirlenen adreslere eşzamanlı yapılan operasyonda eski Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Özlü, eski İstihbarat Şube Müdürleri Ali İhsan Kaya ve Ali Çengelci'nin aralarında bulunduğu 50 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette sorgularının ardından 27 Mayıs günü adliyeye sevk edildi.







Mersin 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne bugün saat 02.00'de verdiği kararla şüpheliler Şenol Kaplan, Hüseyin Bezmez, Faruk Kırılmaz, Recep Özcan, Ali Yazgan, Kemal Han, Fehmi Sevindir, Hikmet Elçiçeği, Recep Üren ve Raşit Şenel'in tutuklanmasına karar verdi. Mersin eski İstihbarat Şube Müdürleri Ali İhsan Kaya, Ali Çengelci ile eski Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Özlü'nün de bulunduğu 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı, diğer 10 sanık ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







ADLİYEDE TANSİYON YÜKSELDİ







Adliyede günler süren işlemlerin sonuçlanmasını bekleyenler şüpheli yakınları işlemlerin bu kadar uzun sürmesine tepki gösterdi. Şüpheli yakınlarıyla polisler arasında zaman zaman tartıştı.







Kararın açıklanmasının ardından tutuklananlar araçlarla cezaevine götürülürken yakınları gözyaşı döktü. Serbest kalanlar ise ailelerinin kendilerine ulaştırdığı battaniye ve giyim eşyasının bulunduğu valizlerle adliyeden ayrıldı.







Siirt'te FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama







SİİRT Emniyet Müdürlüğü tarafından, Siirt dahil 6 ilde eş zamanlı yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklanırken, 6'sı serbest bırakıldı.







Siirt'te FETÖ/PDY'ye yönelik, Siirt merkez, Denizli, Gaziantep, Çorum, Diyarbakır ve Hatay olmak üzere toplam 6 ilde, 27 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, Siirt'e getirildi. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından, 29 Mayıs'ta savcılığa çıkarılan 8 kişi, 2 gün süren ifadelerinin ardından dün gece geç saatlerde nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Mahkemede yargılamaları yapılan 8 zanlıdan Paşa K. ve Mustafa A. tutuklanırken, biri denetimli serbestlik olmak üzere toplam 6 kişi serbest bırakıldı.