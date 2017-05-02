

Dört ilde ekmeğe zam geldi.



Öte yandan, Ekmeğin fiyatı 2015 yılı Aralık ayında ekmek fiyatı Kocaeli'de 1.25 TL'ye yükselmişti. Kocaeli Valiliği bu zamma yargı nezdinde itiraz ederek, 10 ay süreyle 1.25 TL'den satılan ekmeğin alınan kararla 7 ay boyunca 1 TL'ye satılmasını sağlamıştı. Zam, bugün Kocaeli Fırıncılar Odası kararıyla yeniden ekmeye yansıtıldı.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde de fiyatlar zamlandı. Edremit Lokantacılar Köfteciler ve Fırıncılar Odası Başkanı Aykut Dürüst, son üç yıldan bu yana 1 liradan satılan 250 gram ekmeğin girdi maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak 1 Mayıs tarihi itirabiyle 1 Lira 25 Kuruş'tan satılmaya başladığını ifade etti. 3 yıl önce 35 lira olan bir çuval unun 70 liraya çıktığını ifade eden Dürst zamlı fiyatları vatandaşa yansıtmamak için fırıncıların uzun bir uğraş verdiğini ancak ayakta kalabilmeleri için bu zammı yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Edremitli fırıncıların ortak kararı ile Balıkesir Esnaf Odaları Birliğine yeni fiyat talebinde bulunulduğunu ve kabul edildiğini ifade eden Dürsüt "İşçilik, un ve işletme giderlerinin artması nedeniyle üyelerimiz sıkıntılı günler yaşıyordu. 3 yıldır 1 Lira'ya satılan 250 gram ekme şu an itibariyle 1 Lira 25 Kuruş'tan raflarda yerini aldı" dedi.







kaynak:dünya