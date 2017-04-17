Şu sıralar balet Can Tunalı ile yaşadığı aşk ve eski eşi Sarp Levendoğlu ile ihanet imalı atışmalarıyla gündemde olan Birce Akalay yeni bir dizi anlaşmasına imza attı. Akalay, 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 1,5 yıl evli kaldığı eski eşi Murat Ünalmış ile birlikte rol alacak.