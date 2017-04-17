BİRCE AKALAY İLE ESKİ EŞİ AYNI DİZİDE
Şu sıralar balet Can Tunalı ile yaşadığı aşk ve eski eşi Sarp Levendoğlu ile ihanet imalı atışmalarıyla gündemde olan Birce Akalay yeni bir dizi anlaşmasına imza attı. Akalay, 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 1,5 yıl evli kaldığı eski eşi Murat Ünalmış ile birlikte rol alacak.
Son olarak rol aldığı dizisnin final yapmasının ardından Akalay, başka bir projede yer alacak. Akalay'ın yeni dizideki partneri ise eski eşi Murat Ünalmış olacak. 2011 yılında "Yer Gök Aşk" dizisinin setinde tanışan ikili, Ürgüp'de evlenmiş ancak 1,5 yıl sonra boşanmışlardı.
kaynak:sabah
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