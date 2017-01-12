BİRCE AKALAY AFFETMEDİ DAVAYI AÇTI
Sarp Levendoğlu ile 2 Ağustos 2014'te evlenen Birce Akalay, önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı.
Geçen yılın nisan ve ağustos aylarında da çift hakkında boşanacakları yönünde haberler çıkmıştı. Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz hafta ise ihanet haberleriyle gündeme geldi. Levendoğlu'nun genç meslektaşı Derya Şensoy'la ilişki yaşadığı öne sürüldü, ancak taraflar konu hakkında açıklama yapmadı.
BİRCE AKALAY DAVAYI AÇTI
“Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle açılan davada taraflar birbirlerinden maddi-manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Levendoğlu ile Akalay, boşanma protokolünde ayrılık konusunda anlaştıklarını, şahsi eşyaları paylaştıklarını ve birbirlerinden mal rejimine dayalı alacaklarının bulunmadığını ifade etti.
kaynak:sözcü
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