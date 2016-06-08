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'biraz da erkekler ölsün' diyen çilem doğan'ın cezası belli oldu

'BİRAZ DA ERKEKLER ÖLSÜN' DİYEN ÇİLEM DOĞAN'IN CEZASI BELLİ OLDU

Adana'da kendisine fuhuş yaptırmak istediğini ve şiddet uyguladığını ileri sürdüğü kocasını tabancayla öldüren Çilem Doğan 15 yıl hapse mahkum oldu.

Tarih : 08 Haziran 2016, 14:25
Puan Ver : 'biraz Da Erkekler Ölsün' Diyen Çilem Doğan'ın Cezası Belli Oldu(7/10)4


Adana'da kendisine fuhuş yaptırmak istediğini ve şiddet uyguladığını ileri sürdüğü kocasını tabancayla öldüren Çilem Doğan 15 yıl hapse mahkum oldu. Doğan, İngilizce 'geçmişime verdiği bütün derslerden dolayı teşekkür ederim' yazılı tişörtüyle ve "Hep mi kadınlar ölecek? Biraz da erkekler ölsün" açıklamasıyla tanınıyordu



Kocası Hasan Karabulut'u tabancayla öldüren Çilem Doğan, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar duruşması için hakim karşısına çıktı.



Doğan, son savunmasında "Şu adliye koridorlarında yüzüm mor şekilde çok dolaştım koruma kararları için. Başka bir seçeneğim kalmamıştı" dedi. Mahkeme başkanı, Çilem Doğan'ın işlediği cinayetten dolayı ceza almaması için şerh koydu. Oy çokluğuyla alınan kararda iyi hal indirimi de uygulanarak Doğan'a 15 yıl hapis cezası verildi. Doğan'ın Yargıtay'a kararı temyiz ettirme hakkı bulunuyor.








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