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Bırakmasını bekleyenlere kara haberi verdi

BIRAKMASINI BEKLEYENLERE KARA HABERİ VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir araya geldiği kongre üyelerine aday olacağını, geri çekilmek gibi bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi.

Tarih : 09 Şubat 2018, 10:00
Puan Ver : Bırakmasını Bekleyenlere Kara Haberi Verdi(8/10)4

Fenerbahçe'de 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul için Başkan Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor.

TAKIMI SEÇİM ATMOSFERİNDEN KORUMAK İSTİYOR

Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Yıldırım'ın kulübü mümkün olduğunca seçim atmosferinden korumak istediği, bu yüzden sessizliğini koruduğu ifade edildi. Ancak kongre üyeleriyle yaptığı buluşmalarda aday olduğunu açık açık söyleyen Yıldırım, bunu kamuoyuyla paylaşmadığı için çekilebileceği ya da aday olmayacağı ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bu soru yine bazı kongre üyeleri tarafından kendisine soruldu. Başkan Yıldırım aday olduğunu ve geri çekilmek gibi bir düşüncesi olmadığını açıkça ifade etti.

YARGITAY'DAN ÇIKACAK KARARI BEKLİYOR

Başkan Yıldırım'ın aday olmasındaki temel sebeplerden biri 3 Temmuz kumpası. Henüz dosyası Yargıtay'da olan Yıldırım çıkacak nihai kararı bekliyor.

Bu sürecin ne zaman tamamlanacağı belli değil. Ayrıca Yargıtay'ın olumlu karar vermesi durumunda bu sefer yeni bir süreç başlayacak. Yıldırım, süreçteki kayıplar ile ilgili hukuki bir mücadele başlatacak. Hem ulusal hem de uluslararası mahkemeler söz konusu olacak.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ AÇILACAK

Yıldırım'ın seçilmesi halinde düşündüğü projelerin başında ise üniversite geliyor. Yeni dönemde faaliyete geçecek Fenerbahçe Üniversitesi için yoğun mesai harcanıyor.

Silivri ve Ataşehir'deki kampüsün dışında Samandıra Tesisleri'nde de bir kampüs yapılması planlanıyor. Burada eğitim görecek olan antrenör, spor yöneticisi, gibi futbol alanında hizmet verebilecek üniversite öğrencilerinin pratik yapması sağlanacak. Yetişecek öğrencilerin orta ve uzun vadede kulüpte ve şubelerde görev alması hedefleniyor.

SAKARYA VE MARMARİS'TE ARAZİLER ALDI

Fenerbahçe Koleji için de ciddi çalışmalar yapan Yıldırım'ın seçilmesi durumunda ülke genelinde birçok şehirde kolej açmak için plan yaptığı belirtildi. Hatta bunun için harekete geçen Yıldırım'ın Sakarya ve Marmaris'te araziler aldığı ifade edildi. Belediyelerden bu konuda belli bir süre için tahsis edilen arazileri kiralamak yerine Yıldırım, bu arazileri alarak kulübün tapulu malı haline getiriyor.

Burada kurulacak okullardan yetişecek öğrencilerin sarı-lacivertli kulübün geleceğini inşa etmesi bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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