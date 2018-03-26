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Bir Yıllık Penaltı Hasreti! İlginç Video İle Tepki Gösterdiler
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Bir yıllık penaltı hasreti! İlginç video ile tepki gösterdiler

BİR YILLIK PENALTI HASRETİ! İLGİNÇ VİDEO İLE TEPKİ GÖSTERDİLER

Bir yıldır lehlerine penaltı verilmeyen Montpellier Kulübü, yayınladığı ilginç video ile bu duruma tepki gösterdi.

Tarih : 26 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Bir Yıllık Penaltı Hasreti! İlginç Video İle Tepki Gösterdiler(5/10)1

Ligue 1 ekibi Montpellier'in penaltı istatistiği dikkati çekti. Fransız ekibinin lehine 18 Mart 2017 tarihinden bu yana hiç penaltı verilmedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERİLDİ

Montpellier'in sosyal medya hesabından da bu duruma ilginç bir video ile tepki gösterildi.

Kulübün tüm üyelerinin yer aldığı video büyük ilgi gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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