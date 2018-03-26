BİR YILLIK PENALTI HASRETİ! İLGİNÇ VİDEO İLE TEPKİ GÖSTERDİLER
Bir yıldır lehlerine penaltı verilmeyen Montpellier Kulübü, yayınladığı ilginç video ile bu duruma tepki gösterdi.
Ligue 1 ekibi Montpellier'in penaltı istatistiği dikkati çekti. Fransız ekibinin lehine 18 Mart 2017 tarihinden bu yana hiç penaltı verilmedi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERİLDİ
Montpellier'in sosyal medya hesabından da bu duruma ilginç bir video ile tepki gösterildi.
Kulübün tüm üyelerinin yer aldığı video büyük ilgi gördü.
Kaynak: haberinburada
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