Bir yıldır lehlerine penaltı verilmeyen Montpellier Kulübü, yayınladığı ilginç video ile bu duruma tepki gösterdi.

Ligue 1 ekibi Montpellier'in penaltı istatistiği dikkati çekti. Fransız ekibinin lehine 18 Mart 2017 tarihinden bu yana hiç penaltı verilmedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERİLDİ

Montpellier'in sosyal medya hesabından da bu duruma ilginç bir video ile tepki gösterildi.

Kulübün tüm üyelerinin yer aldığı video büyük ilgi gördü.

Kaynak: haberinburada