BİR YILDIZ RESMEN BİTTİ: ONA FUTBOLCU BİLE DEMEM
Eski Fenerbahçeli Pereira'nın yardımcılarından Acacio Costa, "Robin van Persie futbolcu bile değil. Sakat olduğu dönemde Pereira'yı Başkan Aziz Yıldırım'a şikayet ediyordu." dedi.
Vitor Pereira'nın F.Bahçe'den eski öğrencisi yeni takımı Shanghai SIPG'e getireceği iddialarına tepki geldi.
Akşam'ın haberine göre; takım yetkilisi Portekizli Acacio Costa, "Ona futbolcu bile demek istemiyorum. Sakat olup idmana çıkmadığı dönemde bile Pereira'yı Başkan Aziz Yıldırım'a gidip 'Antrenman yaptırmayı bilmiyor' diye şikayet etti. Bizimle kesinlikle çalışamaz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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