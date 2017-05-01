Bir yılda 8'den fazla enfeksiyon hastalıkları, alerji, egzama ve siğil, ağızda mantar ve pamukçuk, büyüme ve gelişme geriliği 300'den fazla çeşidi olan bu hastalıkların belirtileri arasında öne çıkıyor.



21-29 Nisan Dünya Primer İmmün Yetmezlik Haftası (Dünya Bağışıklık Yetermezliği Haftası) ve Dünya İmmünoloji Günü (Dünya Bağışıklık Günü) kapsamında Türk İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen 24. Ulusal İmmünoloji Kongresi'nde hastalığa farkındalığa dikkat çekildi. Bir yılda 8'den fazla enfeksiyon hastalıkları, alerji, egzama ve siğil, ağızda mantar ve pamukçuk, büyüme ve gelişme geriliği 300'den fazla çeşidi olan bu hastalıkların belirtileri arasında öne çıkıyor.



Çocukluk çağında normal kabul edilen enfeksiyonların tekrarlaması, beklenenden ağır enfeksiyon geçirme ve damardan antibiyotik kullanma ihtiyacı bulunması durumlarında immün yetmezlik hastalıkları akla geliyor. 1952'den beri dünyada ve ülkemizde sayıları hızla artan bağışıklık sistemi yetersizliklerine bağlı 'Primer İmmün Yetmezlik‘ hastalıklarının hekimlerin, toplumun ve ailelerin desteğiyle erken tanı ve tedavisi hedeflenmektedir.







kaynak:habertürk