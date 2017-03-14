BİR YASAK DA BELÇİKA'DAN
Avrupa’da yaşanan olaylardan ve Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz sonrası Belçika’nın Anvers Büyükşehir Belediyesinden de MHP’nin Belçika’da düzenlediği bir etkinliğe yasak getirildiği açıklandı.
Avrupa'da yaşanan olaylardan ve Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz sonrası Belçika'nın Anvers Büyükşehir Belediyesinden de MHP'nin Belçika'da düzenlediği bir etkinliğe yasak getirildiği açıklandı.
Belçika Türk Federasyonu tarafından düzenlenecek olan etkinliğin afişini haber yapan bir gazetenin haberinden sonra, Anvers Büyükşehir Belediyesi tarafından bu etkinliğe izin verilmeyeceği belirtildi.
kaynak:haberler
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