BİR YARDIM SKANDALI DAHA! DEPREMZEDELERLE YEMEK KARŞILIĞINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER
ABD merkezli yardım kuruluşu World Vision'ın, 2010 yılında meydana gelen Haiti depreminden sonra yaşları 12 ile 17 arasında değişen kız çocuklarıyla yemek karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı.
İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam çalışanlarının Haiti'de 2010'da meydana gelen depremin ardından depremzedelerle para karşılığı birlikte olduğu iddialarının ardından benzer bir skandal haberi de ABD merkezli World Vision isimli yardım kuruluşundan geldi.
İLİŞKİ KARŞILIĞI YEMEK VERMİŞLER
2010'da Haiti'de meydana gelen depremin ardından bölgede faaliyete geçen ABD merkezli World Vision isimli kuruluşun bazı çalışanlarının depremzedelerin mağduriyetinden faydalanarak, yiyecek karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri belirtildi.
SKANDALI MAĞDURU KIZ ÇOCUKLARI
Yiyecek karşılığı cinsel ilişkiye zorlanan depremzedelerin, depremde ailelerini kaybeden 12-17 yaş arası kız çocukları olduğu belirtildi.
REDDETTİLER
World Vision yetkilileri konunun detaylı bir şekilde incelendiği belirtirken, suçlamaları reddetti.
İngiltere kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle'ın küresel elçiliğini yaptığı World Vision, İngiltere hükümetinden de resmi finansal destek alan yardım kuruluşlarından biri olarak görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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