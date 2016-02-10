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bir yandan trump bir yandan sanders

BİR YANDAN TRUMP BİR YANDAN SANDERS

Amerikan siyaseti, dün gece sıradışı bir gece yaşadı.

Tarih : 10 Şubat 2016, 09:29
Puan Ver : Bir Yandan Trump Bir Yandan Sanders(9/10)6


Amerikan siyaseti, dün gece sıradışı bir gece yaşadı. Sekiz aydır anketlerde önde gözüken popülist aday Donald Trump fenomeni ilk kez ete kemiğe büründü ve skandal yaratan çıkışlarına rağmen Trump Cumhuriyetçi Parti'deki yarışı yüzde 18 gibi ezici bir farkla kazandı. Demokratlarda da Hillary Clinton'a karşı başta hiçbir iddiası olmadığı düşünülen Bernie Sanders, Clinton'ı yüzde 20'lik bir farkla yendi. Bundan önceki ilk önseçim durağı Iowa'da bozguna uğrayan Amerikan merkez siyaseti, bir yandan Trump bir yandan Sanders'tan yediği darbeyle, New Hampshire'da da düşüşünü sürdürdü.



“SİZE anlaması zor geliyor olabilir. Bu eyalet hem Bernie Sanders gibi bir sosyalisti hem de Donald Trump gibi bir milyoneri destekledi. Niye mi? Cevabı çok basit. Öfkeden.” Bu sözler, 1.3 milyonluk New Hampshire eyaletinin en büyük kenti Manchester'ın tarihi lokantası Red Arrow'un garsonuna ait. Trump'a oy verdiğini söyleyen ve Trump'ın yasadışı göçmenlere karşı Meksika sınırına duvar örme projesini, yabancı Müslümanlara geçici olarak ülkeye giriş yasağı getirme fikrini destekleyen beyaz gencin yaşananlara getirdiği açıklama.



EN ÖNEMLİ KRİTER DEĞİŞİMDİ



Halkın sisteme yönelik öfkesi, bürokrasiyi tıkayan Washington'daki politikacılara karşı kızgınlığı, dün gece New Hampshire'da yaşananların en önemli sebebiydi. Nitekim sandık başı anketlerine göre de yüzde 50'ye yakını kendini partisi tarafından ihanete uğramış hisseden Cumhuriyetçi seçmen için oy verirken en önemli kriter, değişimi getirecek bir lideri desteklemekti.








Etiketler: Bir  Yandan  Trump  Bir  Yandan  Sanders    haber

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