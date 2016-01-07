

Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluğuna yönelik saldırının ardından İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtildi.







Söz konusu saldırının diplomatik sözleşmelere ve diplomasi geleneğine yönelik büyük bir ihlal olduğu vurgulanarak, sorumluların cezalandırılması için İran'ın caydırıcı nitelikteki gerekli yasal işlemleri hızlandırması istendi.







Açıklamada ayrıca, Cibuti'nin Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içinde olduğu, radikalizm ve teröre karşı, güvenliğini ve istikrarını koruması için tüm uygulamalarını desteklediği kaydedildi.