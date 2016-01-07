O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bir ülke daha iran'la ilişkilerini kesti!

BİR ÜLKE DAHA İRAN'LA İLİŞKİLERİNİ KESTİ!

Cibuti, İran'daki Suudi Arabistan diplomatik misyonlarına yapılan saldırılar nedeniyle İran'la diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı

Tarih : 07 Ocak 2016, 08:59
Puan Ver : Bir Ülke Daha İran'la İlişkilerini Kesti!(5/10)5


 Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluğuna yönelik saldırının ardından İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtildi.

 

Söz konusu saldırının diplomatik sözleşmelere ve diplomasi geleneğine yönelik büyük bir ihlal olduğu vurgulanarak, sorumluların cezalandırılması için İran'ın caydırıcı nitelikteki gerekli yasal işlemleri hızlandırması istendi.

 

Açıklamada ayrıca, Cibuti'nin Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içinde olduğu, radikalizm ve teröre karşı, güvenliğini ve istikrarını koruması için tüm uygulamalarını desteklediği kaydedildi.








Etiketler: Bir  Ülke  Daha  İran  La  İlişkilerini  Kesti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER