BİR ÜLKE DAHA BİTCOİN'E KARŞI UYARDI: YATIRIM YAPMAYIN
Danimarka Merkez Bankası, yatırımcıları kripto paralara yatırım yapmamaları konusunda uyardı.
Danimarka Merkez Bankası Başkanı Lars Rohde, hafta başında devlet televizyonuna verdiği demeçte kripto para hakkında, "Ölümcül Bitcoin'den uzak durmalısınız" dedi. Danimarka Merkez Bankası, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenleri risklere karşı hazırlıklı olmaya çağırdı ve olası kayıplar halinde finansal düzenleyicilerin suçlanmaması gerektiğini söyledi.
"BITCOIN BİR BALON"
Rohde'nin yorumu, yılın başından bu yana değerini yüzde bin 800'ün üzerinde artıran Bitcoin'in bir balon olduğuna dair endişeleri destekledi.
Merkez Bankası Başkanı, ayrıca uyarıları görmezden gelen yatırımcıların, olası kayıplar halinde herhangi bir resmi kuruluştan yardım alamayacaklarını ekledi.
"RESMİ OTORİTELERE ŞİKAYETTE BULUNAMAZSINIZ"
Bitcoin'in düzenlenmemiş bir pazar olduğuna dikkat çeken Rohde, işlerin ters gitmesi halinde kripto para yatırımcılarının resmi otoritelere şikayette bulunamayacağını söyledi.
Avrupa devletleri astronomik büyüme oranları kaydeden bitcoin'e karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. Fransa ekonomi bakanı, önümüzdeki yıl Arjantin başkanlığında çalışmaya başlayacak G20 grubuna bitcoin'i düzenleme önerisi getireceğini açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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