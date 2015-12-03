

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Türkiye'nin, IŞİD'den petrol aldığını” iddia eden Rusya'ya tepki gösterdi. Davutoğlu, Sheraton Otel'de düzenlenen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı kokteylinde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:







RUSYA KADER ORTAĞIMIZ: Rusya ile istemediğimiz bir krizin içine girdik. Türkiye-Rusya ilişkisini korumak bizim için ne kadar hayatiyse, Türkiye'yi ve Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak da o derece hayati ve önemli bir görevdir.







AKILLA İZAHI MÜMKÜN DEĞİL: Türkiye'ye dönük olarak ortaya atılan ithamlar, ‘Türkiye'nin, DEAŞ'tan petrol aldığı' iddiasına da giden ithamların, akılla, izanla, ortadaki gerçeklikle izah edilmesi mümkün değildir. Aksine, Rusya da çok iyi biliyor ki ve en üst düzeyde de kendilerine anlatıldı ki Türkiye, DEAŞ'ı sınır bölgelerinden uzaklaştırmak için son dönemde yoğun bir çaba içindedir.







BELGELERİ ORTAYA KOYALIM: Birbirimize karşı ithamlar yerine elimizde ne belge varsa ortaya koyalım ama bilinsin ki hava sahası ihlali olmamış olsaydı o Rus uçağı da düşmüş olmazdı. Hem DEAŞ'ın olmadığı yerlerde ağır bombardımanlarla oradaki sivillerin Türkiye'ye göç etmesine yol açacak bir operasyon yürüteceksiniz hem de Türk hava sahasını ihlal edeceksiniz, sonra da dönüp Türkiye'yi suçlayacaksınız, bunun kabul edilebilir bir tarafı yok.







SABIRLA KRİZİ YÖNETECEĞİZ: Biz sabırla, vakarla, soğukkanlılıkla bu krizi yönetmeye devam edeceğiz. Ümit ederiz ki Rus yetkililer, muhataplarımız, en kısa sürede Türkiye'nin Rusya için, Rusya'nın Türkiye için taşıdığı önemi, Türk-Rus ilişkilerinin çevre bölgeler ve başta Suriye'deki krizin çözümü için taşıdığı önemi, en kısa sürede fark ederler ve sorunlarımızı yüz yüze, göz göze, bir masa etrafında tartışacak bir tavra gelirler. Bunun yerine şantaj dili, tehdit dili, yaptırım dili kullanmak isteyenler de bilsinler ki bir Türk'e her şey yapılır da şantaj yapılamaz. Bize her şey söylenir de bizi şu veya bu tehdit ile ulusal güvenliğimizi ve sınır güvenliğimizi korumak konusunda adım atmaktan da kimse alıkoyamaz.







‘Türk gibi davranılacak'



ULUSLARARASI HUKUKA SIĞMAZ: Bir ülkeyi ve iş adamlarını cezalandırmak, çağdaş-uluslararası hukuka sığmaz. Çünkü yatırımların karşılıklı korunması anlaşmamız var, Dünya Ticaret Örgütü kuralları var, belli teminatlar çerçevesinde iş adamları yatırımlarını gerçekleştirmiş. Şimdi bir anda bütün bu teminatları, uluslararası hukuk normlarını kenara koyarak, Türk ihracatçılarını cezalandırmaya kalkışmak, bırakın Türk-Rus ilişkilerine sığmamayı, uluslararası normlara da sığmaz. Ama ben şunu ifade edeyim, Türkiye'ye yatırım yapan kim olursa olsun, yatırım yaptıktan sonra bir Türk yatırımcı muamelesi görecektir.