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Bir Tepki de Çavuşoğlu'dan: Almanya Tehditlerin Karşılığını Görecek!

BİR TEPKİ DE ÇAVUŞOĞLU'DAN: ALMANYA TEHDİTLERİN KARŞILIĞINI GÖRECEK!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel'in Türkiye hakkındaki skandal sözlerine sert çıktı. Çavuşoğlu, "Almanya tehditlerin karşılığını görecek" dedi.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 21:00
Puan Ver : Bir Tepki De Çavuşoğlu'dan: Almanya Tehditlerin Karşılığını Görecek!(10/10)6

Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye yönelik küstah söylemlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen tepkinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sert çıktı. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik böyle tehditleri ciddi bir devlete yakıştıramıyoruz" diye konuştu.

"TEHDİTLERİN KARŞILIĞINI VERİRİZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye hakkındaki açıklamalarını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bize bu yönde yapılan tehditleri de aynı devlet ciddiyetiyle değerlendirir ve bunun karşılığını da elbette veririz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BOYUN EĞMEYECEĞİNİ EN İYİ ALMANYA BİLİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarih boyunca tüm kurulan Türk devletlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin hiçbir tehdit ve şantaj karşısında boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir, Berlin bilir. Dolayısıyla bu tehditlerin de şantajların da Türkiye'de karşılık bulmayacağını bilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Mevkidaşı Gabriel ile Mart'ta Berlin'de görüştüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Gabriel, Türkiye'ye ekonomik tehditte bulunmanın yanlış olduğunu söylemişti" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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