BİR SKANDAL DA İSVEÇ'TEN GELDİ !
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in İsveç'in başkenti Stockholm'de Anayasa oylaması kampanyası kapsamında bugün (12 Mart) yapacağı toplantı için kiralanan lokalin sahibi kira sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı.
DHA muhabirine daha önce lokallerinde yapılacağı duyurulan toplantının kendi lokallerinde yapılmayacağını söyleyen işletme sahibi kira sözleşmesinin iptal gerekçesini ise açıklamadı.
kaynak:milliyet
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