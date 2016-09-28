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bir şimon peres portresi: güvercin görünümlü şahin!

BİR ŞİMON PERES PORTRESİ: GÜVERCİN GÖRÜNÜMLÜ ŞAHİN!

Şimon Peres, yarım yüzyılı aşan siyasi hayatına 'şahin' olarak başladı, 1993'ten sonra 'güvercin' muamelesi gördü. Kana katliamı emrini de verdi, Nobel Barış Ödülü de aldı.

Tarih : 28 Eylül 2016, 15:24
Puan Ver : Bir Şimon Peres Portresi: Güvercin Görünümlü Şahin!(0/10)


 Peres, yarım yüzyılı aşan siyasi hayatına 'şahin' olarak başladı. 1993 Oslo anlaşmalarının mimarlarından olduğu için 'güvercin' muamelesi gördü. Ama, 1996'da Lübnan'da 102 sivilin öldüğü Kana katliamı emrini veren de oydu. Eski İsrail Cumhurbaşkanı, Davos'taki 'one minute' krizinin de baş aktörlerinden biriydi.



Şimon Peres İsrail'in 9. Cumhurbaşkanı olduğu 2007 yılına kadar, ülkenin solcuları tarafından 'güvercin', sağcıları tarafından 'Oslo suçlularından biri' olarak nitelendirildi. Ama ister solcu, ister sağcı olsun, İsrail'in bütün seçmenleri için girdiği hemen hemen bütün siyasi yarışları kaybeden bir figürdü.



HALKIN YÜZDE 80'NİNİN ONAYLADIĞI SİYASETÇİ



Sembolik anlamı dışında bir yetkisi olmayan İsrail Cumhurbaşkanlığı görevini yürütürken 2011 yılında İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin yaptırdığı bir kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 81'i tarafından onaylanan bir devlet adamıydı.



Batı siyaset sahnesinde saygı gören Nobel Barış Ödülü sahibi Peres'i, Türk halkı ve siyasetiyse Davos'ta yaşanan 'one minute' kriziyle hatırlayacak.



İSRAİL DEVLETİNİ KURAN SİLAHLARI SATIN ALMA SORUMLUSU



Özellikle hayatının son dönemlerinde 'iflah olmaz iyimser' olduğunu iddia edenler olmuşsa da Peres, Filistin sorununun çözülmesinin önündeki en büyük engellerden olan Yahudi yerleşim birimlerinin ilk yılmaz savunucularından, 1996 Lübnan Kana katliamının sorumlusu ve İsrail'in nükleer güç olması siyasetinin uygulayıcılarından biri olarak da tarihe geçti.



Peres, İsrail'in kurucu siyasetçileri arasında en uzun süre yaşayan ve en uzun süre siyaset yapan kişi de oldu.








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