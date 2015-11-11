

Çin'de online alışveriş sitesi Alibaba, 11 Kasım Bekarlar Günü'nün ilk saatinde yeni bir rekora imza attı. BBC'nin haberine göre, dünyanın en büyük online alışveriş sitesi kabul edilen Alibaba, Çin'de Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım'ın ilk sekiz dakikasında 1 milyar, ilk saatinde de 3,9 milyar dolarlık satış yaptı.







Bu rakamın, geçen yıl aynı saatte yapılan 2 milyar dolarlık satışın neredeyse iki katı olduğu belirtildi. Site yetkilileri, bu yıl toplam satışın da geçen yılki 9,3 milyar doları geçmesini bekliyor.







İlk bir saatteki alışverişlerin büyük bir kısmı, mobil cihazlarla yapıldı. Alibaba üst yöneticilerinden Daniel Zhang, yaptığı açıklamada "Tüm dünya, Çin'in tüketim gücüne şahit olacak" ifadesini kullandı. Zhang, 24 saat sürecek alışveriş maratonunda tüketicilere çeşitli sürprizler yapacaklarını söyledi.