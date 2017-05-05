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bir psikozun ilk belirtileri nelerdir?

BİR PSİKOZUN İLK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akut bir psikozda ortaya çıkan çok sayıda semptom daha zayıf bir biçimde daha önce görülebilir ve bunlar önemli erken uyarı belirtileridir.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:16
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Akut bir psikozda ortaya çıkan çok sayıda semptom daha zayıf bir biçimde daha önce görülebilir ve bunlar önemli erken uyarı belirtileridir. Ancak bir psikozun ilk belirtisi çok zor teşhis edilir. Ancak birçok insan olağan dışı bir davranışın psikozun ortaya çıkmasından çok önce başladığını tespit etmektedir. Bu ilk belirtiler genellikle gencin (ergenin) uyuşturucu kullanımına veya tembelliğine, kibirli oluşuna veya eksik kooperasyonuna yorulur.



BİR PSİKOZUN OLASI ERKEN BELİRTİLERİ



HUYUN DEĞİŞMESİ



Huzursuzluk, sinirlilik, aşırı duyarlılık



Yükselen duygululuk, aşırı hassasiyet, rahatsız edilebilirlik



Uyku bozuklukları (aşırı uyku veya uykudan kaçınma)



İştahsızlık



Kendini bırakma, tuhaf giyinme



Ani ilgi, insiyatif, enerji kaybı



DUYGULARIN DEĞİŞMESİ



Depresyon, sığlaşmış duygular veya ruh hali dalgalanmaları



Korkular – özellikle zarar görme/tehdit edilme korkusu



VERİMLİLİĞİN DEĞİŞMESİ



Düşük dayanıklılık, özellikle stres altında



Konsantrasyon bozuklukları, aşırı dikkatsizlik



Performans düşmesi



SOSYAL ALANDA DEĞİŞİKLİK



Güvensizlik



Sosyal geri çekilme, izolasyon



İlişkilerde sorunlar, ilişkilerin kesilmesi



İLGİLERİN DEĞİŞMESİ



Aniden ortaya çıkan olağan dışı ilgiler, örneğin dini veya doğaüstü nesnelere, büyüye ve benzerlerine ilgi.



ALGI VE İDRAKİN DEĞİŞMESİ



Olağan dışı algılamalar, örneğin gürültü ve renklerin yoğunlaşması veya değişmesi; kendisinin veya çevresinin değiştiği duygusuna kapılmak; Başka insanların algılamadığı nesneleri görme, tatma veya koklama duygusu



Kendine özgü tasavvurlar, olağan dışı idrakler, örneğin kendiyle ilgili (başkalarının yaşantılarının, davranışlarının veya sözlerinin kendine mal edilmesi); İzlenme duygusu, etkilenme algılaması (başkalarının kendisinin düşüncelerine müdahale ettiği, kendisini kontrol ettiği duygusu).



 



kaynak:sabah








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