BİR PSİKOZUN İLK BELİRTİLERİ NELERDİR?
Akut bir psikozda ortaya çıkan çok sayıda semptom daha zayıf bir biçimde daha önce görülebilir ve bunlar önemli erken uyarı belirtileridir.
Akut bir psikozda ortaya çıkan çok sayıda semptom daha zayıf bir biçimde daha önce görülebilir ve bunlar önemli erken uyarı belirtileridir. Ancak bir psikozun ilk belirtisi çok zor teşhis edilir. Ancak birçok insan olağan dışı bir davranışın psikozun ortaya çıkmasından çok önce başladığını tespit etmektedir. Bu ilk belirtiler genellikle gencin (ergenin) uyuşturucu kullanımına veya tembelliğine, kibirli oluşuna veya eksik kooperasyonuna yorulur.
BİR PSİKOZUN OLASI ERKEN BELİRTİLERİ
HUYUN DEĞİŞMESİ
Huzursuzluk, sinirlilik, aşırı duyarlılık
Yükselen duygululuk, aşırı hassasiyet, rahatsız edilebilirlik
Uyku bozuklukları (aşırı uyku veya uykudan kaçınma)
İştahsızlık
Kendini bırakma, tuhaf giyinme
Ani ilgi, insiyatif, enerji kaybı
DUYGULARIN DEĞİŞMESİ
Depresyon, sığlaşmış duygular veya ruh hali dalgalanmaları
Korkular – özellikle zarar görme/tehdit edilme korkusu
VERİMLİLİĞİN DEĞİŞMESİ
Düşük dayanıklılık, özellikle stres altında
Konsantrasyon bozuklukları, aşırı dikkatsizlik
Performans düşmesi
SOSYAL ALANDA DEĞİŞİKLİK
Güvensizlik
Sosyal geri çekilme, izolasyon
İlişkilerde sorunlar, ilişkilerin kesilmesi
İLGİLERİN DEĞİŞMESİ
Aniden ortaya çıkan olağan dışı ilgiler, örneğin dini veya doğaüstü nesnelere, büyüye ve benzerlerine ilgi.
ALGI VE İDRAKİN DEĞİŞMESİ
Olağan dışı algılamalar, örneğin gürültü ve renklerin yoğunlaşması veya değişmesi; kendisinin veya çevresinin değiştiği duygusuna kapılmak; Başka insanların algılamadığı nesneleri görme, tatma veya koklama duygusu
Kendine özgü tasavvurlar, olağan dışı idrakler, örneğin kendiyle ilgili (başkalarının yaşantılarının, davranışlarının veya sözlerinin kendine mal edilmesi); İzlenme duygusu, etkilenme algılaması (başkalarının kendisinin düşüncelerine müdahale ettiği, kendisini kontrol ettiği duygusu).
kaynak:sabah
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