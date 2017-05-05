

Akut bir psikozda ortaya çıkan çok sayıda semptom daha zayıf bir biçimde daha önce görülebilir ve bunlar önemli erken uyarı belirtileridir. Ancak bir psikozun ilk belirtisi çok zor teşhis edilir. Ancak birçok insan olağan dışı bir davranışın psikozun ortaya çıkmasından çok önce başladığını tespit etmektedir. Bu ilk belirtiler genellikle gencin (ergenin) uyuşturucu kullanımına veya tembelliğine, kibirli oluşuna veya eksik kooperasyonuna yorulur.







BİR PSİKOZUN OLASI ERKEN BELİRTİLERİ







HUYUN DEĞİŞMESİ







Huzursuzluk, sinirlilik, aşırı duyarlılık







Yükselen duygululuk, aşırı hassasiyet, rahatsız edilebilirlik







Uyku bozuklukları (aşırı uyku veya uykudan kaçınma)







İştahsızlık







Kendini bırakma, tuhaf giyinme







Ani ilgi, insiyatif, enerji kaybı







DUYGULARIN DEĞİŞMESİ







Depresyon, sığlaşmış duygular veya ruh hali dalgalanmaları







Korkular – özellikle zarar görme/tehdit edilme korkusu







VERİMLİLİĞİN DEĞİŞMESİ







Düşük dayanıklılık, özellikle stres altında







Konsantrasyon bozuklukları, aşırı dikkatsizlik







Performans düşmesi







SOSYAL ALANDA DEĞİŞİKLİK







Güvensizlik







Sosyal geri çekilme, izolasyon







İlişkilerde sorunlar, ilişkilerin kesilmesi







İLGİLERİN DEĞİŞMESİ







Aniden ortaya çıkan olağan dışı ilgiler, örneğin dini veya doğaüstü nesnelere, büyüye ve benzerlerine ilgi.







ALGI VE İDRAKİN DEĞİŞMESİ







Olağan dışı algılamalar, örneğin gürültü ve renklerin yoğunlaşması veya değişmesi; kendisinin veya çevresinin değiştiği duygusuna kapılmak; Başka insanların algılamadığı nesneleri görme, tatma veya koklama duygusu







Kendine özgü tasavvurlar, olağan dışı idrakler, örneğin kendiyle ilgili (başkalarının yaşantılarının, davranışlarının veya sözlerinin kendine mal edilmesi); İzlenme duygusu, etkilenme algılaması (başkalarının kendisinin düşüncelerine müdahale ettiği, kendisini kontrol ettiği duygusu).







kaynak:sabah