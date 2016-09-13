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bir patlama haberi de galaxy s7 edge'den!

BİR PATLAMA HABERİ DE GALAXY S7 EDGE'DEN!

Samsung, Galaxy Note 7'de yaşanan patlama sorunu ile uğraşırken, bir patlama haberi de Galaxy S7 edge'den geldi!

Tarih : 13 Eylül 2016, 11:57
Puan Ver : Bir Patlama Haberi De Galaxy S7 Edge'den!(9/10)7


Samsung'un son günlerde şansı yaver gitmiyor. Şirket patlamalara konu olan ve kullanıcılardan geri çağrılan Galaxy Note 7 ile uğraşırken, bir patlama haberi de Galaxy S7 edge'den geldi.



ABD, Ohio'da yaşayan Daniel Ramirez isimli bir inşaat işçisi tarafından yaşanan olayda Ramirez, üçüncü derecede yanığa maruz kaldı. Söylenene göre, cebinde bir anda alev alan telefonu cebinden dışarı çıkartmak için can havliyle elini cebine atan Ramirez, elinin yanmasına engel olamadı. Telefonu cebinden dışarı çıkartırken Ramirez'in eli üçüncü derecede yanığa maruz kaldı. Ramirez, yaptığı açıklamada konuyu yargıya taşımak konusunda kararlı olduğunu söyledi.



Elbette bu tür haberler şimdilerde başı Galaxy Note 7 ile ilgili belada olan Samsung'un itibarını sarsmak için de ortaya çıkıyor olabilir. Samsung'dan konu ile ilgili bir bilgi henüz gelmiş değil. Konu, önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.








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