

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti 5 yıl boyunca mutlu bir evlilik geçirdiler. Yıldönümlerini muhteşem bir parti ile kutladı. Demet Akalın her gelen dostu ile resim çekinip sosyal medya hesabından paylaştı. . Demet Akalın yıl dönümlerinde eşi Okan Kurt için öyle bir not paylaştı ki sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Sosyal medya 'Demet bu adamı seviyor...' yorumları dikkat çekti.







Sabah da şu ifadelere yer verildi:Demet Akalın ile eşi Okan Kurt, tanışmalarının beşinci yılını önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme'deki Albüm'de kutladı. Mekanı kapatan Akalın, partinin tüm detaylarıyla kendisi ilgilendi. Gecenin konukları arasında; Nur Yerlitaş, Cenk Eren, Kemal Doğulu, Öykü Serter ve Berkay gibi isimler vardı. Mekandan ilk ayrılan Cenk Eren oldu. Eren, gazetecilere "İçeride bir yıllık magazin malzemesi var, çok bomba!" dedi. Gecenin evsahibi Demet Akalın- Okan Kurt çifti, çıkışta soruları yanıtladı. "Özel günleri kutlamayı çok seviyorum. Okan'ın kulaklarını çekip hatırlatıyorum" diyen Akalın, Hadımköy'deki yeni evlerinden de bahsetti. Ünlü şarkıcı, yeni evlerinin Kurt'un iş yerine çok yakın olduğunu belirterek "Evimiz süper, kızım mutlu, adam yemeğe evine geliyor" dedi.