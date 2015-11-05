O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bir parti yaptı 1 yıllık magazin malzemesi çıktı!

BİR PARTİ YAPTI 1 YILLIK MAGAZİN MALZEMESİ ÇIKTI!

Demet Akalın ve Okan Kurt'un 5.yıl dönümlerini muhteşem bir parti ile kutladı. Parti de birbirinden değerli onlarca ünlü vardı.

Tarih : 05 Kasım 2015, 09:03
Puan Ver : Bir Parti Yaptı 1 Yıllık Magazin Malzemesi Çıktı!(7/10)8


Demet Akalın ve Okan Kurt çifti 5 yıl boyunca mutlu bir evlilik geçirdiler. Yıldönümlerini muhteşem bir parti ile kutladı. Demet Akalın her gelen dostu ile resim çekinip sosyal medya hesabından paylaştı. . Demet Akalın yıl dönümlerinde eşi Okan Kurt için öyle bir not paylaştı ki sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Sosyal medya 'Demet bu adamı seviyor...' yorumları dikkat çekti.



 Sabah da şu ifadelere yer verildi:Demet Akalın ile eşi Okan Kurt, tanışmalarının beşinci yılını önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme'deki Albüm'de kutladı. Mekanı kapatan Akalın, partinin tüm detaylarıyla kendisi ilgilendi. Gecenin konukları arasında; Nur Yerlitaş, Cenk Eren, Kemal Doğulu, Öykü Serter ve Berkay gibi isimler vardı. Mekandan ilk ayrılan Cenk Eren oldu. Eren, gazetecilere "İçeride bir yıllık magazin malzemesi var, çok bomba!" dedi. Gecenin evsahibi Demet Akalın- Okan Kurt çifti, çıkışta soruları yanıtladı. "Özel günleri kutlamayı çok seviyorum. Okan'ın kulaklarını çekip hatırlatıyorum" diyen Akalın, Hadımköy'deki yeni evlerinden de bahsetti. Ünlü şarkıcı, yeni evlerinin Kurt'un iş yerine çok yakın olduğunu belirterek "Evimiz süper, kızım mutlu, adam yemeğe evine geliyor" dedi.








Etiketler: Bir  Parti  Yaptı  1  Yıllık  Magazin  Malzemesi  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER