Suç örgütü kurmak ve yönetmek, kasten öldürmek gibi suçlardan 117 yıl ve müebbet hapis bulunan suç makinesi Ali Öztürk, İzmir'de yakalandı.

Kocaeli ve İzmir Emniyet müdürlüklerinin operasyonu ile suç örgütü kurmak ve yönetmek, kasten öldürme gibi suçlardan 117 yıl, 2 ay, 20 gün ve müebbet hapis cezası ile aranan Ali Öztürk yakalandı.

UZUN SÜRE TAKİP EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren takip sonucu Ali Öztürk'ün yerini tespit etti.

İŞLEMESİĞİ SUÇ KALMAMIŞ

'Tasarlayarak öldürme ve bu suça yardım', 'nitelikli öldürmeye teşebbüs', 'kasten öldürme ve bu suça yardım', 'suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak ve yönetmek', 'nitelikli yağma' suçlarından kesinleşmiş 117 yıl, 2 ay, 20 gün ve müebbet hapis cezası ile aranan Ali Öztürk, İzmir'de yapılan operasyonla yakalandı. Ali Öztürk adiyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada