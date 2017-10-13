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Bir müebbet ve 117 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

BİR MÜEBBET VE 117 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI

Suç örgütü kurmak ve yönetmek, kasten öldürmek gibi suçlardan 117 yıl ve müebbet hapis bulunan suç makinesi Ali Öztürk, İzmir'de yakalandı.

Tarih : 13 Ekim 2017, 22:10
Puan Ver : Bir Müebbet Ve 117 Yıl Hapis Cezası Bulunan Suç Makinesi Yakalandı(7/10)3

Kocaeli ve İzmir Emniyet müdürlüklerinin operasyonu ile suç örgütü kurmak ve yönetmek, kasten öldürme gibi suçlardan 117 yıl, 2 ay, 20 gün ve müebbet hapis cezası ile aranan Ali Öztürk yakalandı.

UZUN SÜRE TAKİP EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren takip sonucu Ali Öztürk'ün yerini tespit etti.

İŞLEMESİĞİ SUÇ KALMAMIŞ

'Tasarlayarak öldürme ve bu suça yardım', 'nitelikli öldürmeye teşebbüs', 'kasten öldürme ve bu suça yardım', 'suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak ve yönetmek', 'nitelikli yağma' suçlarından kesinleşmiş 117 yıl, 2 ay, 20 gün ve müebbet hapis cezası ile aranan Ali Öztürk, İzmir'de yapılan operasyonla yakalandı. Ali Öztürk adiyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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