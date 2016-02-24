

Tarsus'ta bir lisede daha taciz skandalı yaşandı. İddiaya göre, müdür yardımcısı (16) yaşındaki kız öğrenci B.K'ye 'Bu bacaklarla otobana çık' dedi.







Tarsus Gündem'in haberine göre öğrenci olan B.K (16) okula geç geldiği için okulda görevli müdür yardımcısı M.E.Y tarafından okula alınmadı. Öğrenci B.K'de müdür muavinine “devamsızlığının olduğunu bu yüzden hastaneden rapor getirebilirim” dedi. Bunun üzerine 'ailen gelsin' cevabı alan öğrenci, emniyette verdiği ifadesinde müdür muavini M.E.Y'nin bacaklarına bakarak “Sen bu bacaklarla otobana çık” sözleri karşısında şoka girdiğini söyledi.







Okul müdür yardımcısının bu tavrı sonrası sinir krizi geçiren B.K'ya okul bahçesinde mıntıka temizliği yapan öğrenciler E.K,C.K,M.K olaya şahit oldular ve emniyette suç duyurusunda bulunan B.K'ye şahit olarak destek verdiler.







B.K'nın ağlayarak ailesine durumu anlatması üzerine okula gelen öğrenci yakınları okul müdürü ile görüşerek konu hakkında şikayetçi olduklarını anlattılar.







Okul Müdürü ise şikayete konu olan muavin hakkında ”'Olayları tasvip etmediklerini, ancak konunun tam olarak ne olduğunu bilmediklerini gereken incelemeyi yapacakları'” cevabı verdi.







Tarsus Adliyesine Aile avukatı ile birlikte suç duyurusunda bulunan aile daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edilerek suç duyurusunda bulundular.







Alınan ifadelerin ardından bazı öğrencilerinde Çocuk büroya gelerek şikayetçi oldukları bilgisine ulaşıldı.







Okul müdürü ise gazetemize yaptığı açıklamada 'Bahsi geçen öğretmenin böyle bir sözü kullanmadığına dair yemin ettiğini, kendilerinin öncelikli görevlerinin çocukları korumak olduğunu' söyledi.







Cumhuriyet Savcılığı ise iddia karşılığında ” Nitelikli Hakaret”ten dosya açarak iddianame oluşturacak.