

Bayramiç sınırlarında kalan Kazdağlarının kuzey yamaçlarındaki Çırpılar Köyü'nde yaşayan emekli orman işçisi Mehmet Özenç, ormana mantar toplamaya çıktı. Yenebilen türlerden mantar toplarken, sağlam ve yıkılmış ağaçların gövdesinde bugüne kadar hiç görmediği mantara rastladı. Yaptığı araştırma sonucunda, bu türün birçok hastalığın tedavisinde kullanılması ve şifa olması nedeniyle kamuoyunda 'ölümsüzlük mantarı' olarak da adlandırılan Reishi mantarı olduğunu tespit etti.







KİLOSU 1000 LİRA







Köylüler olarak her mevsiminde mantar toplamak için Kazdağlarını gezdiklerini belirten Mehmet Özenç şunları anlattı: "Bildiğimiz mantarları yiyoruz. Kazdağları'ndaki Çırpılar Köyü çevresinde Reishi mantarından çok var. Dikkatimi çekti ve internette araştırma gereği duydum. Resmini çekip internette aynısını bularak araştırdım. Bu mantarın çok değerli olduğunu gördüm. İlaç sanayinde kullanıldığını ve ölümsüzlük mantarı olarak anıldığını gördüm. Kilosunun da 1000 liraya kadar varan fiyatlarla satıldığını öğrendim. Kazdağı bölgesindeki köylüler bu mantarın değerini bilmediği için toplamıyor. Ama değerli olduğunu öğrenirlerse toplarlar ve ek gelir kapısı olur."