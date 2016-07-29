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'bir kova buz' işe yaradı

'BİR KOVA BUZ' İŞE YARADI

Kas erimesi ve omurilik tahribatına neden olan ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına dikkat çekmek için başlatılan ‘Ice Bucket Challange' (Bir Kova Buz) kampanyası amacına ulaştı.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 14:02
Puan Ver : 'bir Kova Buz' İşe Yaradı(9/10)7


ALS hastalarına yardım için 2014'te başlatılan, ünlü isimlerin birbirlerine sosyal medyadan meydan okuyarak katıldığı bir akım halini gelen Ice Bucket Challenge (Bir Kova Buz) kampanyası kimileri tarafından saçma ve gereksiz bulunsa da hedeflediği amaca hizmet etmeyi başardı. Kampanyanın başladığı dönem sosyal medyada etiketler ve hastagler kullanılarak büyüyen proje başarılı oldu.



GEN TESPİT EDİLDİ



Yalnızca 30 günlük bir sürede 100 milyon dolardan fazla para toplanmasını sağlayan kampanyadan elde edilen bu gelirin bir bölümü ALS hastalığı konusunda yürütülen bir araştırmayı finanse etmek için kullanıldı. Project MinE başlıklı araştırmada hastalıkla bağlantısı olan bir gen tespit edildi ve böylece tedavi yönteminin bulunmasına bir adım daha yaklaşıldı.



ALS Birliği İletişim ve Gelişim Departmanı Başkan Yardımcısı Brian Frederick "Bu çok heyecan verici, zira kampanyaya katılan herkesin araştırmada bir katkısı oldu. Keşfedilen gen ALS'yi daha iyi anlamamızı sağlayacak." dedi.








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