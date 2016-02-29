

Terör örgütü IŞİD'in elinden kurtulan ve travma yaşayan Ezidi kadınlara tedavi hizmeti sunan projesiyle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nce 'Uluslarası Kadın Hakları Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Jan İlhan Kızılhan, Hürriyet'e konuştu. Ortadoğu'da yaşananları bir insanın vicdanının kaldırmasının mümkün olmadığını belirten Batman kökenli Alman vatandaşı Prof. Dr. Kızılhan, IŞİD'den kurtarılan binden fazla Ezidi kızı tedavi için Almanya'ya götürmek istediklerini belirterek, şunları anlattı:







KİMSE DÖNMEK İSTEMİYOR







“Bir yılda 14 kez Irak'a gittim. Şimdi 1100 Ezidi kız Almanya'da. Bazıları için alışma süreci gerekiyor. Hükümet 2 yıl oturma izni verdi. 95 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. 2 yıl sonra isterlerse süresiz oturma verecekler. Kimse dönmek istemiyor.”







20'YE YAKIN İNTİHAR







Hürriyet'ten Zeynep bilgehan'ın haberine göre Kızılhan, şöyle devam ediyor: “Bu kızlar, ağır psikolojik vakalar. Orada kalsalar yaşayamayacaklar. Kuzey Irak'ın 5 buçuk milyon nüfusu var; 1 buçuk milyon mülteci orada yaşıyor. Ancak psikolojik tedavi verecek kişi sayısı 30. Travmayla ilgili psikiyatrist yok. Bu nedenle Almanya'ya getirdik. Depresyon ve stres yaşıyorlar. 20 kadar kız kamplarda intihar etti. Aileler de kızları intihara sürüklüyor. Göç politikaları tartışılırken yaşanan dramları unutmamalıyız. IŞİD, 18 yaşındaki bir kızı 14 ay boyunca 8 kere satmış, 100 defa tecavüz etmişler. Hem devletler hem siyasetçiler gerçekleri görmek istemiyor. Anlamsız siyasi davranışlardan dolayı Ortadoğu çok kötü durumda. İnsan vicdanı bunu kabul etmiyor.”







KENDİSİ DE BİRİNCİ NESİL GÖÇMEN







PROF. Dr. Jan İlhan Kızılhan'ın kendisi de Ezidi ve Kürt kökenli. Batman'da doğan Kızılhan 1972'de altı yaşında ailesiyle birinci nesil olarak yurtdışına çıkarak Almanya'ya yerleşti. Almanya'daki eğitimi sonrası lisansını Amerika'daki Georgetown Üniversitesi'nden aldı. Aynı zamanda Ortadoğu uzmanı Prof. Kızılhan, 20 yıldır kültürler arasında psikoloji ve travma uzmanı ve Bosna, Ruanda, Hindistan gibi, çatışma ve savaşlar nedeniyle birçok trajedi ve dram yaşanan bölgelerde insanlara yardım etmeye çalışıyor.