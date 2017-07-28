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Bir Kilo Alıp Bir Veren Hadise: Kilolu Değilim Kıvrımlıyım
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Bir Kilo Alıp Bir Veren Hadise: Kilolu Değilim Kıvrımlıyım

BİR KİLO ALIP BİR VEREN HADİSE: KİLOLU DEĞİLİM KIVRIMLIYIM

Ünlü şarkıcı Hadise, kilolarıyla gündeme gelmesinden sıkılıp "Ben kilolu değilim, kıvrımlıyım. Nedense öyle olunca kilolu diyorlar" diyerek isyan etti.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 09:10
Puan Ver : Bir Kilo Alıp Bir Veren Hadise: Kilolu Değilim Kıvrımlıyım(7/10)3

Ateşli şarkıcı Hadise, kilolarıyla gündeme gelmesine isyan edip "Ben kilolu değilim, kıvrımlıyım" dedi.

"KENDİMLE BARIŞIĞIM"

Hadise, "Dünyada 'curvy' yani 'kıvrımlı' olmak moda. Ben kilolu değil, kıvrımlıyım. Nedense ülkemizde böyle olunca 'kilolu', diyorlar. Kendimle barışığım, böyle çok mutluyum" diyerek herkesin ağzını kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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