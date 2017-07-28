Ünlü şarkıcı Hadise, kilolarıyla gündeme gelmesinden sıkılıp "Ben kilolu değilim, kıvrımlıyım. Nedense öyle olunca kilolu diyorlar" diyerek isyan etti.

Ateşli şarkıcı Hadise, kilolarıyla gündeme gelmesine isyan edip "Ben kilolu değilim, kıvrımlıyım" dedi.

"KENDİMLE BARIŞIĞIM"

Hadise, "Dünyada 'curvy' yani 'kıvrımlı' olmak moda. Ben kilolu değil, kıvrımlıyım. Nedense ülkemizde böyle olunca 'kilolu', diyorlar. Kendimle barışığım, böyle çok mutluyum" diyerek herkesin ağzını kapattı.

Kaynak: haberinburada