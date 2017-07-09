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Bir kent kokudan dışarı çıkamıyor! Adımını atan burnunu tıkıyor

BİR KENT KOKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR! ADIMINI ATAN BURNUNU TIKIYOR

Kars'ın tarihi dokusunun ortasından geçen ve kentin ismini alan çay, çevreye kötü kokular saçmaya başladı. Vatandaşlar kokudan dışarı çıkamıyor.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 14:42
Puan Ver : Bir Kent Kokudan Dışarı Çıkamıyor! Adımını Atan Burnunu Tıkıyor(6/10)2

Kars'ın tarihi dokusunun ortasından geçen ve kentin ismini alan çay, çevreye pis koku saçıyor. Şehir kanalizasyon şebekesi, sanayi sitesindeki işletmelerin peynir altı sularını Kars Çayı'na dökmesi nedeniyle çevreye yayılan pis koku kentte yaşayanları bezdirdi. Havaların ısınmasıyla bilikte kokudan Kars Çayı'na yaklaşılamıyor.

ŞEHRE ZARAR VERİYOR

Kars Kalesi ve etrafında 12 Havariler Kilisesi, Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri türbesi, Evliya Cami ve diğer onlarca tarihi dokuyu bağrında barındıran bölgeden geçen Kars Çayı'ndaki pis kokunun, bin yıllık geçmişi bulunan şehre büyük zarar verdiği belirtildi. Kars Çayı'nın yine geçtiğimiz yıl Kars Valiliği tarafından başlatılan Osmanlı Mahallesi, Osmanlı Evlerinin kurtarılması, Osmanlı Çarşısı'nın kurulması yönünde bir dizi çalışma yapıldığı alanı da etkilediği belirtilen turizmciler, şöyle konuştu:

"Tarihi dokusu nedeniyle Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler özellikle bu bölgeyi geziyor. Çevresine inanılmaz bir koku yayan Kars Çayı da tam bu bölgenin ortasından geçiyor. Yıllardır, özellikle de Temmuz ayı başlarında havaların da ısınmasıyla çevreye ağır bir pis koku yayıyor. Geçtiğimiz yıl Kars Valiliği her ne kadar da temizlik yaptıysa da bu yıl da yine yerli ve yabancı turistlerin, mahalle sakinlerinin ve çevredeki işletmelerin kabus bölgesi haline geldi. Şimdilerde burada gezmek o pis kokular nedeniyle neredeyse imkansızlaştı. Umarız ki buna daha kalıcı bir çözüm bulunur."

"DIŞARI ÇIKAMIYORUZ"

Kentin kanalizasyon şebekesinin çaya akması, sanayi sitesindeki işletmelerinin peynir altı sularını çaya bağlaması, su seviyesinin de düşmesi ve havaların da iyice ısınmasıyla pis kokuların ağır bir şekilde çevreye yayıldığını belirten mahalle sakinleri, "Pis kokudan dışarı çıkamıyoruz. Daha önce buralar turistle doluydu, koku nedeniyle kimse gelmiyor. Salgın hastalık çıkacak diye çok korkuyoruz. Kısa sürede buna kalıcı bir çözüm bulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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